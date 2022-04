TP-Link wprowadza szesnastokanałowy sieciowy rejestrator wideo. Do czego się przyda?

TP-Link wprowadza do sprzedaży szesnastokanałowy sieciowy rejestrator wideo – model VIGI NVR1016H. Producent zachwala go jako centrum systemu monitoringu w domu lub na większej posesji albo magazynie.

Szesnastokanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI NVR1016H to drugie (po VIGI NVR1008H) tego typu urządzenie w portfolio TP-Link. Nowy model może obsłużyć aż szesnaście kamer. Jak przekonuje producent, dzięki temu VIGI NVR1016H sprawdzi się jako rejestrator w systemie monitoringu CCTV przede wszystkim na dużych przestrzeniach. Urządzenie służy do koordynacji działania kamer z serii TP-Link VIGI, a także przeglądania, przechowywania i odtwarzania zarejestrowanych materiałów wideo.

TP-Link VIGI NVR1016H jako część systemu do monitoringu CCTV skierowany jest do każdego, kto chce chronić prywatne mienie, dom czy posesję. Sprawdzi się do zabezpieczenia biur, parkingów czy magazynów małych i średnich przedsiębiorców.

VIGI NVR1016H umożliwia nagrywanie materiału uzyskanego z kamer na dysku SATA o pojemności do 10 TB, który gwarantuje bezpieczeństwo lokalnego przechowywania danych.

Dzięki zastosowaniu dysku o dużej pojemności możliwe jest przechowywanie nawet 720 dni zarejestrowanych nagrań. Rejestrator wspiera rozdzielczość nagrywania do 8 MP (4K, 3840 x 2160), a także standard kompresji H.265+, który ogranicza nadmierne wykorzystanie przepustowości sieci.

TP-Link VIGI NVR1016H pozwala na podgląd na żywo obrazów z 16 kamer w tym samym czasie, wyszukiwanie zdarzeń w harmonogramach wideo w celu szybkiego przeglądania materiału oraz na dwukierunkową transmisję dźwięku. Dzięki obsłudze interkomu z dowolnego miejsca można prowadzić rozmowy, widząc jednocześnie obraz z kamer.

VIGI NVR1016H wyposażono w złącze zasilające, Audio In, Audio Out, VGA, HDMI, port Ethernet RJ45 10/100 Mb/s oraz dwa porty USB, które pozwalają na podłączenie myszki, klawiatury lub zewnętrznego dysku twardego.

Rejestrator NVR1016H uzupełnia system do monitoringu TP-Linka, w skład którego wchodzą wewnętrzne kamery typu turret (np. VIGI C400HP) oraz zewnętrzne urządzenia typu bullet (np. VIGI C300HP), ale jest także w pełni zgodny ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracuje z kamerami różnych producentów i umożliwia stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

VIGI NVR1016H pozwala na monitorowanie zdalne P2P, dzięki chmurze TP-Link ID i mobilnej aplikacji VIGI dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.

Rejestrator VIGI objęty jest 36-miesięczną gwarancją producenta. Zakup urządzenia to wydatek ok. 490 zł. Koszt jednej kamery VIGI C300HP to ok. 180 zł, natomiast C400HP – ok. 150 zł.

Zobacz: TP-Link Tapo C310 – smart kamera do monitoringu sterowana głosem

Zobacz: TP-Link Archer AX53 – nowy router Wi-Fi 6 AX3000 z OneMesh

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link