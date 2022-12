Orange wykorzysta Twoje gigabajty w dobry sposób. Wystarczy jeden SMS

Orange zachęca do przekazywania niewykorzystanych gigabajtów, które pozostają na koncie użytkownika. Dzięki temu operator wspólnie z klientami pomoże wykluczonym cyfrowo seniorom.

Do dyspozycji uczestników wybranych uniwersytetów trzeciego wieku trafi 100 tabletów wraz z darmowym internetem na dwa lata. To już szósta edycja akcji Pomagajmy Gigabajtami. Do tej pory łącznie przekazano prawie milion GB.

Seniorzy są wykluczeni cyfrowo

Jak zauważa Orange, wykluczenie cyfrowe w Polsce ma twarz seniora. W 2021 roku 42% osób w wieku 65-74 lata nie miało żadnych doświadczeń związanych z korzystaniem z internetu, a kolejne 6% deklarowało, że nie korzysta z niego już od ponad roku. Seniorzy stanowią zdecydowaną większość wśród osób, które w ogóle nie korzystały z internetu (58,3%). Dodatkowo 3,74 mln osób w wieku 55-74 lata nigdy nie korzystało z komputera. Stanowią oni 78,1 proc. wszystkich niekorzystających z takich urządzeń.

100 tabletów oraz bezpłatny internet

Biorąc to wszystko pod uwagę, Orange rusza z kolejną edycją akcji Pomagajmy Gigabajtami. Tym razem jej celem jest zakup 100 tabletów oraz bezpłatny dostęp do internetu przez dwa lata. Będą z nich korzystać seniorzy wykluczeni cyfrowo, którzy biorą udział w zajęciach wybranych uniwersytetów trzeciego wieku.

Orange współpracuje z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, organizując od 2020 roku webinary edukacyjne na platformie ABC Senior. Co tydzień trenerzy Orange bezpłatnie przeprowadzają szkolenia z podstaw obsługi smartfonu, korzystania z komunikatorów internetowych, uczą też, jak robić bezpieczne zakupy.

W 2022 odbyło się do tej pory 28 takich webinarów, w których wzięło udział łącznie ponad 2 tys. osób.

Jak dołączyć do akcji?

Najprościej wysłać darmowego SMS-a o treści ODDAJEGB pod numer 80885. Można także włączyć usługę „Pomagajmy Gigabajtami” na swoim indywidualnym koncie klienta na orange.pl, wchodząc w zakładkę „Pakiety i Usługi”, w kategorii „Internet”, lub w aplikacji Mój Orange, wchodząc w zakładkę „Dla Ciebie”, następnie wybierając baner akcji.

Do akcji mogą dołączyć klienci indywidualni korzystający z oferty mobilnej na abonament oraz wybrani klienci biznesowi. Dołączenie do akcji nie spowoduje zmniejszenia miesięcznego pakietu danych. Akcja trwa do 28 lutego 2023 r.

