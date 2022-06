Oppo znowu komplikuje. Niedługo Oppo Reno7 A.

Oppo szykuje kolejny smartfon ze swojej olbrzymiej serii Reno. Tym razem będzie to Oppo Reno7 A. Najpewniej będzie najtańszy w ofercie.

Oppo zdecydowanie zdobył tytuł mistrza świata w kategorii mylących nazw. Chińczycy pokonali tym samym dotychczasowych czempionów - rodaków z Xiaomi i Koreańczyków z Samsunga. Tym razem okazuje się, że Oppo planuje śrubowanie rekordu.

Oppo Reno7 A, czyli kolejny raz Oppo komplikuje sprawę

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Oppo Reno7 Lite 5G z Polski i Oppo Reno8 Lite 5G z Hiszpanii to dokładnie ten sam model. Ale to wcale nie jest koniec. Równolegle w Chinach pojawiła się seria Reno8, która nie ma zupełnie nic wspólnego ze smartfonem hiszpańskim.

Teraz Oppo planuje tani model Oppo Reno7 A. Wiadomo o nim, póki co niewiele. Widzimy jego rendery i możemy być pewni, że będzie on najtańszym telefonem z całej serii. Z wizualizacji wiemy też, że nowe urządzenie będzie miało potrójny aparat główny. To tyle. Bliżej końcówki czerwca powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat urządzenia, albo nawet doczekać się premiery. Niezbadane są wyroki Oppo.

Zobacz: Oppo Reno8 Lite 5G oficjalnie debiutuje. Kolejny odgrzewany kotlet

Zobacz: OPPO Reno7 Lite 5G – i życie nabiera barw. Jakości – niekoniecznie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 91mobiles

Źródło tekstu: 91mobiles, wł