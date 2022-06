OPPO Reno7 Lite 5G – i życie nabiera barw. Jakości – niekoniecznie

Wystarczy wyjąć go z pudełka, by mieć w życiu więcej kolorów. OPPO Reno7 Lite 5G to ścisła czołówka ślicznych telefonów na 2022 rok. Jego zalety nie kończą się na obudowie, ale nie ma ich dużo.

OPPO Reno7 Lite 5G to model, który zadowoli większość użytkowników, ale jest trochę za drogi. Jest niezła wydajność, dobry ekran, nowoczesny system, aparat z paroma rozrywkowymi bajerami i szybkie ładowanie 33 W. W pudełku znajdziesz także etui ochronne, które nie będzie ukrywać atrakcyjnego wykończenia. Moim zdaniem wiele więcej do szczęścia nie potrzeba, ale to wszystko kosztuje 1899 zł. Chciałoby się mieć coś jeszcze…

OPPO Reno7 Lite 5G nie należy do telefonów małych. Ma ekran AMOLED 6,43 cala i niewielkie ramki dookoła. To wszystko sprawia, że ma aż 16 cm wysokości i 73 mm szerokości. Co ciekawe, udało się utrzymać masę na poziomie 173 gramów i tylko 7,5 mm grubości. Moim zdaniem to niezły wynik przy tej posturze.

Specyfikacja obejmuje też dwa drobiazgi, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest tu gniazdo jack 3,5 mm na słuchawki – rzecz spotykana coraz rzadziej. Po drugie, można korzystać z karty microSD i powiększyć sobie dostępną pamięć. Tego też nie widujemy codziennie. Jest jeszcze detal, który mnie zaskoczył – dioda powiadomień w postaci pierścienia LED wokół aparatu. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Prawdę mówiąc, zdążyłam już pogodzić się z faktem, że takie diody odeszły do lamusa na rzecz zawsze aktywnych ekranów OLED i podświetlanych krawędzi. Oczywiście Dual-SIM również jest.

Wewnątrz znajduje się bardzo przyzwoity Snapdragon 695, 8 GB RAM-u z możliwością rozszerzenia z użyciem systemu Rozszerzenie pamięci RAM o maksymalnie 5 GB i 128 GB miejsca na dane. Telefon pracuje pod kontrolą systemu ColorOS, bazującego na Androidzie 11. Oprogramowanie ma też kilka ciekawych funkcji, którymi warto się zainteresować, jak szybkie ładowanie gier czy możliwość uruchamiania aplikacji w pływających okienkach.

Aplikacja do robienia zdjęć również ma kilka ciekawych funkcji. Tu największy nacisk został położony na tryb portretowy, ale jest też dobry tryb nocny i kilka trybów kręcenia filmów. Główny aparat ma matrycę 64 MPix i wspomagający go sensor głębi 2 MPix, obok znajduje się 2 MPix aparat makro. Aparat do selfie ma matrycę 16 MPix.

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2022 173 g, 7.5 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB LTE do 750Mbps od 1850,00 zł na 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.43" - AMOLED (1080 x 2400 px, 409 ppi) Qualcomm SM6375 Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.11.0 4500 mAh, Super Vooc, USB-C

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: Własne