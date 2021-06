Oppo Reno6 Pro+ już niedługo opuści Chiny

Wygląda na to, że smartfon Oppo Reno6 Pro+ opuści Chiny. Urządzenie już teraz przeszło konieczną certyfikację.

W zeszłym miesiącu światło dzienne oficjalnie ujrzały trzy modele z serii Oppo Reno6. Chiński producent dba o to, by średniopółkowa seria pojawiała się dwa razy do roku. W jej najnowszej odsłonie zobaczyliśmy Oppo Reno6, Oppo Reno6 Pro i Oppo Reno6 Pro+. Ostatni z nich niedługo opuści Państwo Środka. Wskazuje na to fakt, że przeszedł on certyfikację amerykańskiej komisji FCC.

Nie znamy jednak ani daty debiutu, ani tego, czy pojawią się też dwa pozostałe urządzenia z serii Reno6. Na pewno jednak Oppo Reno6 Pro+ trafi na pozostałe rynki dokładnie w takiej samej wersji, w jakiej zadebiutował w Chinach. Możemy się zatem spodziewać układu Qualcomm Snapdragon 870, wyświetlacza o przekątnej 6,55 cala oraz różnych wersji różniących się pamięcią. Będą to 8 lub 12 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Poczwórny aparat główny ma sensory 50 Mpix, 16 Mpix, 13 Mpix i 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy sensor 32 Mpix. Akumulator będzie mieć pojemność 4500 mAh. Nakładką na Androida 11 będzie z kolei ColorOS 11.3.

