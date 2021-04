Oppo i Vivo już wkrótce zaprezentują składane smartfony

Jak dowiadujemy się z najnowszych przecieków, już wkrótce zaprezentowane zostaną nowe składane smartfony od Oppo i Vivo. Do sieci trafiły nowe informacje na temat nadchodzących urządzeń.

Użytkownik Weibo ukrywający się pod pseudonimem Digital Chat Station opublikował nową porcję informacji na temat nadchodzących składanych smartfonów Oppo i Vivo. Jak dowiadujemy się z najnowszego posta, Oppo przygotowuje aktualnie dwa modele tego typu. Obydwa będą charakteryzowały się zbliżoną konstrukcją z wyświetlaczem składanym do wewnątrz (w przeciwieństwie do zaprezentowanego w 2019 prototypu z ekranem po zewnętrznej stronie). Inna ma być jednak przekątna panelu. W przypadku mniejszego urządzenia ma ona po rozłożeniu wynosić 7", natomiast w przypadku większego będzie to 8".

Co warto odnotować, przygotowania do premiery obydwu smartfonów są niemalże na ostatniej prostej. Zdaniem Digital Chat Station mniejszy model już w styczniu funkcjonował w formie prototypu zbliżonego do egzemplarzy promocyjnych. Prace nad większym są na nieco wcześniejszym etapie, jednak mają posuwać się bardzo szybko.

Oprócz Oppo nad "składakiem" pracuje także Vivo. Także on będzie się charakteryzował konstrukcją składaną do wewnątrz. Przekątna wyświetlacza ma wynosić ok. 6,5" po złożeniu, natomiast po rozłożeniu będzie sięgała ok. 8". Jak sugerują plotki, będzie się on także charakteryzował wysokim odświeżaniem.

Źródło zdjęć: Xiaomi, GizChina

Źródło tekstu: GizChina, Weibo