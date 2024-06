Oppo wprowadza nowe słuchawki TWS. Dwa modele taniej do 2 lipca

Równolegle ze smartfonami Oppo Reno12 na polskim rynku debiutują słuchawki TWS: Oppo Enco X3i Oppo Enco Air4 Pro. Urządzenia dostępne są w specjalnej ofercie na start sprzedaży.

Oppo Enco X3i

Oppo Enco X3i zostały całkowicie odświeżone w porównaniu do wcześniejszych modeli. Zaokrąglone etui ładujące przypomina eleganckie, matowe pudełeczko dostępne w dwóch kolorach – czarnym i niebieskim. Same słuchawki łączą błyszczące wykończenie z matowymi elementami. Każda ze słuchawek waży 4,8 g i zapewnia odporność na kurz i wodę zgodnie z normą IP55.

Enco X3i zostały wyposażone w dwa przetworniki dynamiczne – niskotonowy 10,4 mm oraz wysokotonowy 6 mm. Zapewniają dźwięk Hi-Res Audio Wireless i obsługują kodek LHDC 5.0 z częstotliwością próbkowania 96 kHz przy 24 bitach, a także maksymalną szybkością transmisji 1 Mb/s. Oppo Enco X3i oferują również funkcje Oppo Alive Audio, która zapewnia efekty dźwięku przestrzennego. Słuchawki wykorzystują łączność Bluetooth 5.3 i charakteryzują się niskim opóźnieniem 94 ms.

W konstrukcji Oppo Enco X3i znalazły się elementy redukujące szum wiatru: metalowa siatka na zewnątrz oraz akustyczna siatka umieszczona w filtrach. Słuchawki mają też trzy wbudowane mikrofony, współpracujące z algorytmem połączeń AI oraz systemem aktywnej redukcji szumów (ANC) osiągającym poziom 49 dB i zakres częstotliwości 4000 Hz. Użytkownik może też ręcznie wybrać preferowany tryb spośród trzech poziomów: Delikatny (10 dB), Umiarkowany (20 dB) i Maksymalny (49 dB) – opcje te są dostępne w ustawieniach systemowych lub aplikacji HeyMelody. Nie zabrakło też trybu przepuszczalności. Oppo chwali się, że model Enco X3i otrzymał certyfikat TÜV Rheinland za wysoką wydajność redukcji hałasu.

Oppo Enco X3i zostały ponadto wyposażone w technologię Golden Sound 2.0, która pozwala dostosować brzmienie do potrzeb użytkownika. Rozwiązanie obejmuje trzy funkcje: kompensację dźwięku, kompensację kanału słuchowego oraz spersonalizowane rejestrowanie dźwięku. Za pomocą mikrofonów słuchawki wykrywają źródło dźwięku i automatycznie dostosowują go do kształtu kanałów słuchowych użytkownika.

Słuchawkami można sterować dotykowo, bez odblokowywania smartfonu. Czas pracy na pojedynczym ładowaniu wynosi 10 godzin, a etui ładujące zapewnia w sumie do 44 godzin pracy. Zaledwie 10 minut ładowania z etui wystarcza na 7 godzin odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją ANC.

Oppo Enco Air4 Pro

Drugi model, Oppo Enco Air4 Pro, dostępny jest wraz z lekkim etui ładującym w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym, w których połączono matowe wykończenie z połyskującym. Słuchawki ważą zaledwie 4,4 g każda i spełniają normę IP55.

Łączność w tym modelu zapewnia Bluetooth 5.4. Enco Air4 Pro zostały wyposażone w przetwornik o wielkości 12,4 milimetra z mocnym basem. Dźwięk możemy dostosować pod swoje upodobania dzięki funkcji Enco Master, która umożliwia wybór pomiędzy trzema profilami dźwięku jak: Zrównoważone, Basy oraz Wyraziste. Słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio i obsługują kodek LHDC 5.0.

Także i tu znajdziemy zestaw potrójnych mikrofonów oraz aktywną redukcję szumów (ANC) osiągającą poziom 49 dB i zakres częstotliwości 4000 Hz. Dodatkowo słuchawki mają certyfikat TÜV Rhineland potwierdzający wysoką skuteczność tłumienia hałasu.

Enco Air4 Pro umożliwiają słuchanie muzyki przez 12 godzin. W przypadku zastosowania etui, czas odtwarzania rośnie zaś do 44 godzin.

Dostępność i ceny

Nowe słuchawki Oppo z serii Enco są już dostępne w sprzedaży w wybranych sieciach detalicznych w cenie: 599 zł za Oppo Enco X3i oraz 399 zł za Oppo Enco Air4 Pro. Premierowe modele są dostępne również u wybranych operatorów komórkowych.

Na start sprzedaży producent proponuje specjalną promocję. Decydując się na zakup do 2 lipca, model Enco X3i kupimy o 100 zł taniej – za 499 zł. Natomiast promocyjna cena Oppo Enco Air4 Pro wynosi 349 zł.

