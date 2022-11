Oppo A58 – nowy smartfon z Dimensity 700 i łącznością 5G

Oppo zaprezentowało nowy smartfon z łącznością 5G. Oppo A58 jest napędzany MediaTekiem Dimensity 700 i nawet 8 GB RAM-u.

Oppo A58 to smartfon o wymiarach 163,8 x 75,04 x 7,99 mm i masie 188 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1612 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i ma do towarzystwa aparat portretowy o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Wewnątrz obudowy pracuje układ MediaTek Dimensity 700, współpracujący z 6 lub 8 GB RAM-u (LPDDR4X) i 128 lub 256 GB pamięci masowej (UFS 2.2). Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Oppo A58 obsługuje sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.1. Nie zabrakło też odbiornika nawigacji satelitarnej, bocznego czytnika linii papilarnych czy portu USB-C.

Nowy smartfon Oppo jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 33 W. Nad całością czuwa system Android 12 z interfejsem ColorOS 12.1.

Dostępność i cena

Oppo A58 będzie dostępny w Chinach od 10 listopada 2022 roku, ale można go już zamawiać. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne, czarna, fioletowa i niebieska. Za wariant 8/256 trzeba zapłacić 1699 juanów (1098 zł). Konfiguracje 6/128 GB i 8/128 GB mają się pojawić nieco później.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo