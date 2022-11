Oppo A98 nadciąga. Średniak z obiecującym aparatem

Oppo przyspiesza i już szykuje kolejnego przedstawiciela średniaków z serii A – model Oppo A98. Telefon zapowiada się dość interesująco i może przyciągnąć uwagę oszczędnych nabywców.

Oppo w 2022 roku wprowadziło już dwa modele z dziewiątkowej serii A – czyli A96 i A97. Ten drugi wszedł na rynek w lipcu i nie zdążył nawet dotrzeć do Polski, a tymczasem firma jest już bliska wprowadzenia jego następcy – Oppo A98.

Zobacz: Oppo A97 5G już jest. Średniak, ale jednym zaskakuje

Dane Oppo A98 zostały namierzone w bazie danych TENAA, chińskiej platformy certyfikacyjnej, a wcześniej także nieoficjalnie w zasobach China Telecom. To sugeruje, że premiera telefonu jest już bardzo bliska.

Z ujawnionej specyfikacji wynika, że Oppo A98 to smartfon z 10-bitowym ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2412). Szkło ekranu jest lekko zakrzywione na bokach, a w jego dolnej części znajduje się czytnik linii papilarnych. Spodziewane odświeżanie obrazu to 90 lub nawet 120 Hz. To obiecujące parametry, bo poprzednie modele wykorzystywały matryce IPS.

Sercem Oppo A98 ma być układ SoC z taktowaniem do 2,2 GHz. Choć jego nazwa nie pojawia się w dokumentacji, z przecieków wynika, że jest to Snapdragon 695 (6 nm). To niezbyt nowa jednostka, ale jej zaletą jest modem 5G. W połączeniu z pamięcią RAM nawet 12 GB telefon powinien zapewnić sprawne działanie (inne warianty to 6 i 8 GB). Pamięci wewnętrznej ma być z kolei 128, 256 lub 512 GB.

Główną sekcję foto tworzą tylko dwa aparaty, tak jak w poprzednich modelach z tej linii, ale tym razem rozdzielczość głównej matrycy sięga już 108 Mpix – wcześniej Oppo wybrało matryce 50 i 48 Mpix. Dodatkowy aparat to już standardowy czujnik głębi 2 Mpix. Entuzjaści selfie otrzymają z kolei aparat 16 Mpix.

Z innych doniesień wynika także, że nowość Oppo otrzyma akumulator 5000 mAh tym razem już z szybszym ładowaniem 67 W (poprzednio było to 33 W).

Z ujawnionych danych wynika także, że Oppo A98 ma wymiary 62,3 x 74,3 x 7,7 mm i waży 171 g. Premiera telefonu ma nastąpić w listopadzie, choć na początek dotyczyć będzie Chin. Czy dotrze także do Polski, tego nie wiadomo.

Zobacz: Oppo A77s – oto jakimi smartfonami Oppo chce zawojować rynek

Zobacz: Realme 10 oficjalnie zapowiedziany. Znamy datę

Źródło zdjęć: Oppo, TENAA

