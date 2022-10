Realme 10 oficjalnie zapowiedziany. Znamy datę

Realme 10 będzie miał swoją globalną premierę 9 listopada o godzinie 11:00 naszego czasu – to już wiemy na pewno, bo taką datę producent ujawnił w mediach społecznościowych i zapowiedziach dla dziennikarzy. Na jednym z opublikowanych filmików widać nawet gotowy fragment prezentacji, która zostanie wyemitowana za 10 dni.

BOOM💥 Here's a sneak peek to one of the many #realme10 leap-forward technologies. What other technologies you think realme10 packs? Let us know in the comments ⬇️ pic.twitter.com/bCBS1JS6os