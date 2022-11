Infinix Zero 5G 2023 – interesujący średniak w ulepszonej wersji

Infinix coraz mocniej rozpycha się na rynku smartfonów. Dostępna także w Polsce marka przedstawiła swój najnowszy model – Infinix Zero 5G 2023. To odświeżona wersja telefonu, który zadebiutował na początku 2022 roku.

Infinix Zero 5G 2023 to ciekawie się zapowiadający średniak z dużym ekranem IPS o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460) i z odświeżaniem 120 Hz.

Zobacz: Infinix Zero Ultra trafił do Polski z promocją na start

Ważnym usprawnieniem w wersji 2023 jest wykorzystanie nowego układu MediaTek Dimensity 1080 5G o taktowaniu do 2,6 GHz, któremu towarzyszy 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję fotograficzną reprezentują trzy tylne aparaty: główny 50 Mpix oraz dwa po 2 Mpix – do zdjęć makro i do głębi. Z przodu znalazła się matryca 16 Mpix.

Poza łącznością 5G nowy Infinix Zero 5G 2023 zapewnia także wsparcie dla Wi-Fi 6. W specyfikacji znajdziemy również radio FM, głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio, wyjście audio 3,5 mm, a także akumulator 5000 mAh z ładowanie 33 W. Wszystkim dyryguje Android 12 z interfejsem XOS 12.

Telefon przyciąga wzrok wyglądem – poza wersją czarną i białą powstała też pomarańczowa. Z boku telefon okala metalowa ramka, całość prezentuje się więc dość atrakcyjnie. Wymiary urządzenia to 168,73 x 76,53 x 8,9 mm.

Z nieoficjalnych doniesień z rynków azjatyckich wynika, że cena modelu Infinix Zero 5G 2023 to równowartość 1150 zł. Ostateczna cena, a także jego dostępność na globalnych rynkach pozostają nieznane, jednak niewykluczone, że telefon dotrze także do Polski.

Zobacz: Infinix Zero Ultra - to może być Twój kolejny smartfon

Zobacz: Infinix Note 12 Pro 5G w Polsce. Mocna konkurencja dla Xiaomi

