Oppo A1 Pro 5G zadebiutuje na globalnych rynkach. Oto możliwa specyfikacja

Oppo szykuje się do premiery nowego smartfonu o intrygującej nazwie Oppo A1 Pro 5G. Jest to z dużym prawdopodobieństwem globalna wersja innego telefonu, który wkrótce powinien zadebiutować w Chinach.

Seria smartfonów Oppo A rozrasta się o kolejne modele, a według tego, co podaje Evan Blass (@evleaks), jednym z nich ma być Oppo A1 Pro 5G. To dość nietypowe oznaczenie, bo pierwszy Oppo A1 został zaprezentowany w 2018 roku, później jednak producent stosował nazwy dwucyfrowe, np. Oppo A11.

Oznaczenie Oppo A1 Pro 5G (nazwa kodowa: PHQ110) sugeruje więc powstanie osobnej gałęzi, zaś z przecieków wynika, że smartfon zadebiutuje na światowych rynkach. Według @evleaks, który udostępnił też zdjęcie urządzenia, jest to rebrandowana wersja Oppo A98.

Zobacz: Oppo A98 nadciąga. Średniak z obiecującym aparatem

Smartfon Oppo A98 został niedawno namierzony w bazie danych TENAA oraz na stronie China Telecom – lada dzień powinna nastąpić jego premiera w Chinach. Choć takie oznaczenie jest bliższe telefonom Oppo znanym także z polskiego rynku, tym razem producent ma zastosować inny schemat nazewnictwa.

Jeżeli Oppo A1 Pro 5G jest globalną wersją A98, to należy oczekiwać telefonu z zaokrąglonym ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 lub 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu 120 Hz.

Sercem tego może być układ Snapdragon 695 lub Snapdragon 778G – co do tego są sprzeczne doniesienia, a w dokumentacji dotyczącej Oppo A98 mowa ogólnie o SoC z taktowaniem do 2,2 GHz.

Moc do pracy zapewni także nawet 12 GB pamięci RAM, a na swoje dane użytkownik otrzyma do 512 GB.

Na zdjęciu Oppo A1 Pro 5G widać dwa duże obiektywy, choć to pozorne podobieństwo – za jednym kryje się matryca 108 Mpix, natomiast drugi to 2 Mpix, przynajmniej takiej moduły przypisywane są bliźniaczemu Oppo A98. Z przodu znajdzie się aparat 16 Mpix.

Smartfon będzie zasilany akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 67 W, a wszystkim ma zarządzać Android 13 z Color OS 13.

Taka specyfikacja wskazuje na to, że wejście na światowe rynki telefonu pod nazwą Oppo A1 Pro 5G, a nie Oppo A98, jest całkiem prawdopodobne – model ten wprowadza kilka nowości do starej serii, w tym zagięty ekran AMOLED czy aparat 108 Mpix, a więc znacznie podwyższa ustawioną wcześniej poprzeczkę.

Zobacz: Oppo A58 – nowy smartfon z Dimensity 700 i łącznością 5G

Zobacz: Oppo A77s – oto jakimi smartfonami Oppo chce zawojować rynek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evan Blass (@evleaks)

Źródło tekstu: Gizmochina