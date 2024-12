OnePlus szykuje nowy tablet. To znany tablet Oppo pod inną nazwą

OnePlus szykuje się do wydania nowego tabletu. Problem polega na tym, że nie będzie to w pełni autorskie dzieło OnePlusa. To wcześniejszy tablet Oppo pod inną nazwą.

OnePlus szykuje nowy tablet. Na pewno pojawi się on na rynku chińskim, nie wiemy jeszcze czy OnePlus planuje wydać go także poza Państwem Środka. Wygląda jednak na to, że nie będzie to w żadnym wypadku autorski projekt OnePlusa. To tablet bratniego Oppo ale z inną nazwą.

OnePlus szykuje kopię tabletu Oppo Pad 3

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami z Weibo OnePlus szykuje tablet z wyświetlaczem LCD o przekątnej 11,6 cala, aparatem przednim 8 Mpix i głównym 8 Mpix. Szybkie ładowanie ma sięgać 67 W, natomiast akumulator ma mieć pojemność 9520 mAh. To specyfikacja podejrzanie zbieżna z modelem Oppo Pad 3. Wariant Oppo działał dzięki układowi MediaTek Dimensity 8350. W przypadku OnePlusa nie mamy jeszcze potwierdzenia, nie wydaje się jednak by była tu jakaś różnica.

Czy nowy tablet będzie się czymkolwiek różnił od Oppo Pada 3? Jeśli tak, to najlepszym kandydatem na jest pamięć RAM oraz wbudowana. Na szczegóły będzie jeszcze trzeba poczekać do momentu premiery lub kolejnych przecieków zaufanego użytkownika Digital Chat Station.

Źródło zdjęć: oppo

Źródło tekstu: weibo via gizmochina, wł