Oppo X8 Pad: kompaktowy tablet o potężnej mocy. Wielu na to czeka

Oppo się rozpędza. Po premierze smartfonów z serii Find X8 oraz dwóch tabletach z serii Oppo Pad 3 producent szykuje kolejne urządzenie – tablet Oppo X8 Pad łączący niezbyt wielki ekran z dużą wydajnością.

Seria Oppo Find X8 zadebiutowała poza Chinami, smartfon Oppo Find X8 Pro wszedł też do Polski. Producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – uzupełnieniem telefonów ma być tablet Oppo X8 Pad.

Oppo przedstawiło ostatnio już dwa modele tabletów – Oppo Pad 3 z ekranem 11,61 cala i układem Dimensity 8350 oraz Oppo Pad 3 Pro z wyświetlaczem 12,1 cala i Snapdragonem 8 Gen 3 – ten drugi model to przebrandowana i lekko podkręcona wersja OnePlus Pada 2, dostępnego od kilku miesięcy także w Polsce. Chociaż premiery Oppo Padów zbiegły się z debiutem serii Oppo Find X8, to stanowią one oddzielną linię. Inaczej ma być z modelem Oppo X8 Pad, który wejdzie na rynek jako uzupełnienie nowej serii smartfonów Find X8.

Jak podaje na Weibo Digital Chat Station, Oppo X8 Pad ma być modelem premium o metalowej, płaskiej obudowie, pozycjonowanym jednocześnie jako tablet gamingowy. Co ciekawe, przekątna ekranu ma wynosić tylko 8,8 cala, co może zainteresować tych, którzy poszukują bardziej poręcznego tabletu, łatwego do przenoszenia i schowania w większej kieszeni. Taka przekątna ma być jednocześnie połączona z wysoką rozdzielczością z opcją samodzielnej zmiany trybu, a także z wysokim odświeżaniem.

W tablecie Oppo X8 Pad nie zabraknie też ogromnej mocy – tak jak w smartfonach Oppo Find X8 jego sercem ma być MediaTek Dimensity 9400, co w połączeniu z dużą pamięcią RAM powinno zapewnić flagową wydajność, na co dzień i do gier.

Dalsze szczegóły są na razie nieznane, ale trzeba przyznać, że taki kompaktowy tablet o dużej mocy mógłby spotkać się z zainteresowaniem nie tylko sympatyków marki Oppo. Na rynku jest wiele tabletów z Androidem i ekranem około 8 cali, ale wszystkie mają układy średniej klasy lub wręcz budżetowe. Ich wydajność jest więc niewielka. Oppo X8 Pad zapowiada się jako coś zupełnie odświeżającego. Niestety, trudno w tej chwili wyrokować, czy taki sprzęt trafi w ogóle na polski rynek.

