Składany OnePlus Open zadebiutuje już za kilka dni

OnePlus i Oppo zamierzają wkrótce wprowadzić na rynek nowy składany smartfon. Technicznie będzie to to samo urządzenie, ale sprzedawane pod różnymi markami. Można powiedzieć, że OnePlus Open to zachodnia wersja smartfonu Oppo Find N3, który w najbliższych dniach zostanie oficjalnie zaprezentowany w Chinach.