OnePlus Nord 3 nadchodzi. Oto jego specyfikacja

W najbliższych tygodniach spodziewana jest premiera smartfonu OnePlus Nord 3. Patrząc na specyfikację tego urządzenia można dojść do wniosku, że będzie to przebrandowany OnePlus Ace 2V, który na początku tego miesiąca debiutował w Chinach.

OnePlus Nord 3 to kolejny smartfon tej chińskiej marki, który wkrótce może ujrzeć światło dzienne. Zanim to nastąpi, możemy zerknąć na specyfikację tego urządzenia, której część opublikowano w mediach społecznościowych. Jeśli podają prawdę, nowy smartfon OnePlusa zaoferuje 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1240 x 2772 piksele (inne źródła podają 1080 x 2400 pikseli), odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz.

Zestaw fotograficzny smartfonu ma się składać z zestawu 64 Mpix (z OIS) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu oraz 16-megapikselowego aparatu z przodu. Nadchodzący smartfon OnePlus będzie napędzany układem MediaTek Dimensity 9000, współpracującym z 8 lub nawet 16 GB RAM-u (LPDDR5) i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane (UFS 3.1).

OnePlus Ace V2

OnePlus Nord 3 będzie zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 80 W. Nad całością pieczę będzie miało oprogramowanie OxygenOS 13, bazujące na systemie Android 13.

Dostępność i cena

Oczekuje się, że OnePlus Nord 3 zostanie oficjalnie zaprezentowany za 6 do 8 tygodni (wcześniej niektóre źródła podawały lipiec 2023). Cena nowego smartfonu w Indiach powinna się mieścić w zakresie od 30 do 40 tys. rupii (od 1,5 do 2 tys. zł).

