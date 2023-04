OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zaprezentowany. Są też nowe słuchawki

OnePlus oficjalnie zaprezentował nowy smartfon oraz słuchawki bezprzewodowe. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G i OnePlus Nord Buds 2 trafią do regularnej sprzedaży w Polsce w przyszłym tygodniu.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy oddać w ręce naszych klientów kolejne produkty z serii Nord. W smartfonie OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dopracowaliśmy wszystkie najważniejsze funkcje względem poprzedników z tej linii produktów, zachowując przy tym przystępną cenę. Idealnym dopełnieniem telefonu są słuchawki OnePlus Nord Buds 2, które ulepszyliśmy m.in. o ANC. Mam nadzieję, że nowe sprzęty przypadną do gustu naszym fanom.

– powiedział Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny, OnePlus

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to smartfon wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ekran w górnej części ma wycięty otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix (f/1.8) i ma do towarzystwa dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix każdy (makro i czujnik głębi).

Najnowszy smartfon marki OnePlus jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 695, czyli takim samym jak poprzednik. SoC współpracuje z 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G obsługuje sieci komórkowe piątej generacji, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC.

Średniopółkowy OnePlus zasilany jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować z mocą do 67 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem OxygenOS 13.1.

OnePlus Nord Buds 2

OnePlus Nord Buds 2 to najnowsze słuchawki tej chińskiej marki, które mają zapewnić efekt dobitnego basu przy zachowaniu niezwykłej czystości dźwięku, w czym udział ma funkcja BassWave. Na wyposażeniu znalazły się przetworniki w rozmiarze 12,4 mm o bardzo dużym wzmocnieniu, podwyższającym jakość basów. Dodatkowa warstwa tytanu w membranie wibrującej ma poprawiać jeszcze bardziej jakość dźwięku.

Słuchawki OnePlus redukują hałas w tle dzięki funkcji Active Noise Cancellation (25 dB) i dwurdzeniowemu procesorowi. Wykorzystują one algorytm sztucznej inteligencji do wzmocnienia ludzkiego głosu, co przyda się podczas prowadzenia rozmów. OnePlus Nord Buds 2 oferują też Tryb Przepuszczalności, dzięki któremu użytkownicy mogą odtwarzać muzykę, a jednocześnie słyszeć dźwięki z zewnątrz. Słuchawki wspierają technologie Dolby Atmos i Dirac Audio Tuner.

Pełne naładowanie baterii w słuchawkach OnePlus Nord Buds 2 pozwala na pracę do 7 godzin (bez etui) i 36 godzin (z etui do ładowania). Jak zapewnia producent, 10 minut ładowania wystarcza na 5 godzin użytkowania z wyłączonym ANC. Urządzenie jest odporne na kurz i wodę, co potwierdza certyfikat IP55.

Dostępność i cena

Nowe produkty marki OnePlus będą dostępne w regularnej sprzedaży w Polsce od 11 kwietnia 2023 roku. Smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G będzie dostępny w kolorach Pastel Lime (limonkowym) oraz Chromatic Gray (ciemnoszarym) za 1599 zł (8/128 GB). Słuchawki OnePlus Nord Buds 2 w kolorze białym lub czarnym zostały wycenione na 349 zł.

