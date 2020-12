OnePlus 9 w drodze. Obiektywu peryskopowego nie będzie

OnePlus zacznie rok 2021 premierą modeli OnePlus 9, OnePlus 9 Pro i być może również Lite. Marka OnePlus znana jest z rozpieszczania klientów najlepszymi podzespołami, ale tym razem zabraknie elementu, który mają konkurenci – teleobiektywu peryskopowego, a co za tym idzie, optycznego zoomu.

Informacja pochodzi z chińskich mediów społecznościowych. Według przecieków żadna z „dziewiątek” OnePlusa nie będzie miała teleobiektywu. Nie jest to zaskoczenie – w listopadzie pojawiły się pierwsze rendery telefonów i wyraźnie widać, że nie mają miejsca na peryskopową konstrukcję. To nieco zaskakujące, gdy taki moduł mają konkurenci. Z drugiej strony starsza generacja też szła pod prąd i zamiast teleobiektywu dała nam aparat makro.

Czy OnePlus ma problem z dostawami?

Możliwe, że tak. Co więcej, możliwe, że nie tylko OnePlus w 2021 roku wejdzie bez obiektywów peryskopowych. Na to wskazuje wpis Digital Chat Station z Weibo. Wpis mówi o „wielu nowych telefonach bez obiektywów peryskopowych”. Wpis nasuwa na myśl problemy z dostawami odpowiednich części. Możliwe, że to jednak wina pandemii, a nie strategii marki OnePlus.

W 2021 roku zobaczymy mnóstwo modeli ze Snapdragonem 888. Jeśli rzeczywiście są problemy z dostawami, nie wróży to dobrze dla przyszłorocznych flagowców. Producenci będą nieco ograniczeni. Zamiast imponujących peryskopów, które oferują zoom na poziomie nawet 50 razy będziemy musieli obejść się smakiem i korzystać ze „zwykłych” teleobiektywów. Z technicznego punktu widzenia może i jest to krok w tył, ale myślę, że różnicę zauważą nieliczny.

