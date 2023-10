OnePlus 12 nadchodzi. Poznaliśmy jego fotograficzny arsenał

Powoli zbliżamy się do premiery nowego flagowca marki OnePlus. W sieci pojawiła się właśnie szczegółowa specyfikacja jego tylnych aparatów fotograficznych. Wygląda imponująco.

Część specyfikacji nadchodzącego smartfonu OnePlus 12 poznaliśmy już kilka miesięcy temu. Dowiedzieliśmy się wtedy, że urządzenie to będzie miało aparat 64 Mpix z teleobiektywem z zoomem 3X oraz optyczną stabilizacją obrazu. Stanowi to ewolucję w stosunku do modelu OnePlus 11, w którym teleobiektyw ma rozdzielczość 32 Mpix i daje powiększenie optyczne rzędu 2X. W komplecie miały się znaleźć również dwa 50-megapikselowe aparaty z tyłu (główny z optyczną stabilizacją obrazu), oraz 32-megapikselowy aparat do selfie.

Zobacz: OnePlus 12 będzie miał ulepszone aparaty

Zobacz: Składany OnePlus Open zadebiutuje już za kilka dni

Teraz poznaliśmy bardziej szczegółową specyfikację aparatów w nadchodzącym smartfonie, z jedną niewielką korektą. Prezentuje się tak:

główny aparat – Sony IMX966 50 Mpix (1/1,4″), 23 mm, f/1.7, OIS,

(1/1,4″), 23 mm, f/1.7, OIS, aparat ultraszerokokątny – 48 Mpix (1/2"), 14 mm, f/2.2,

(1/2"), 14 mm, f/2.2, teleobiektyw peryskopowy – OV64B 64 Mpix (1/2"), 70 mm, f/2.5, OIS.

Oczekuje się, że OnePlus 12 zachowa 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED 2K 120 Hz z poprzednika. Pod maską ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który może być wspierany przez nawet 24 GB RAM-u. A do tego bateria o pojemności 5400 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 100 W. Wcześniejsze wzmianki na temat smartfonu sugerowały również obecność ładowania bezprzewodowego o mocy do 50 W.

OnePlus 11 został pokazany na początku stycznia 2023 roku. To oznacza, że do premiery modelu OnePlus 12 jest coraz bliżej.

Zobacz: iPhone 15 prezentuje się lepiej w skórzanym etui

Zobacz: Honor Magic Vs2 nadciąga. Będzie jeszcze cieńszy i lżejszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: @OnLeaks x @MySmartPrice

Źródło tekstu: digital chat station / weibo.com