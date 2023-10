iPhone 15 prezentuje się lepiej w skórzanym etui

Apple ma ogromną rzeszę fanów, z których część ma za złe amerykańskiej firmie, że zrezygnowała ze skórzanego etui do iPhone'ów. Z pomocą przychodzi duńska marka Njord by Elements, która proponuje obudowy na telefon, wykonane ze skóry łososia islandzkiego.

Niemal równo miesiąc temu firma Apple zaprezentowała iPhone'y z serii 15, które – co było do przewidzenia – cieszą się ogromną popularnością. Fani najnowszej generacji smartfonów giganta z Cupertino mogą je chronić za pomocą wielu różnych rodzajów etui, zarówno od uznanych producentów akcesoriów, jak i tych stworzonych przez firmę Apple. W tym roku Amerykanie zdecydowali się na radykalną zmianę i ze względu na ekologiczne obawy, wynikające z pozyskiwania skóry na skórzane pokrowce, całkowicie zrezygnowali z tego materiału. Głównym problemem są tutaj wątpliwości moralne, związane z cierpieniem zwierząt, a także wysoki koszt ich hodowli. Zwierzęta są zazwyczaj hodowane tylko dla swojej skóry, co budzi uzasadniony sprzeciw. Nie bez znaczenia jest też kwestia zużycia energii podczas przetwarzania takiego materiału.

Skórzane etui były bardzo popularne, ponieważ mogły się pochwalić wytrzymałością liczoną w latach i nawet po upływie tego czasu wciąż wyglądały dobrze. I między innymi z tych powodów duńska marka Njord by Elements od samego początku oferuje obudowy do iPhone’ów, wykonane ze skóry łososia. Jest ona pozyskiwana na Islandii wyłącznie z odpadów z produkcji mięsa. Oznacza to, że w innej sytuacji skóra zostałaby wyrzucona. Dzięki etui Njord nie zmarnuje się i znajdzie swoje kolejne zastosowanie.

Skóra łososia jest następnie garbowana i barwiona, aby uzyskać swój finalny, unikatowy i spektakularny wygląd, niemożliwy do pomylenia z innym materiałem. Cały proces produkcji przebiega wyłącznie przy użyciu zasobów odnawialnych, takich jak energia geotermalna i słoneczna.

Pozostała część etui wykonana jest w pełni z tworzywa sztucznego z certyfikatem GRS, które można łatwo poddać recyklingowi. Opakowanie sprzedażowe spełnia z kolei wymogi certyfikatu FSC, czyli Forest Stewardship Council – międzynarodowej organizacji wyznaczającej oficjalne kryteria odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikacja FSC ma zagwarantować, że wybierając objęte nią produkty, wspieramy zrównoważoną gospodarkę leśną w naturze. I właśnie dzięki temu etui Njord są jednymi z najbardziej przyjaznych dla środowiska – tak przynajmniej zapewnia ich producent.

Etui Njord by Elements są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także atrakcyjne wizualnie. Łososiowa skóra to materiał, który sprawia, że i tak już wysokiej klasy iPhone'y z serii 15 wyglądają jeszcze lepiej. To zasługa faktury materiału i przyjemnej w dotyku powierzchni.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że opisywane obudowy mogą się również pochwalić pełnym wsparciem dla technologii ładowania magnetycznego i akcesoriów MagSafe. Oznaczenie mocowania magnetycznego jest jednak subtelnie ukryte po wewnętrznej stronie pokrywy, dzięki czemu nie zakłóca ich eleganckiego wyglądu. Kolejnym atutem jest również spełnienie militarnego certyfikatu MIL-STD 810H. Dowodzi to, że telefon w pokrowcu może przetrwać upadek z wysokości 2 metrów, więc nie musimy obawiać się o uszkodzenie swojego sporo wartego smartfonu.

Wielbicielom najnowszych trendów modowych duńska marka proponuje również etui na słuchawki AirPods oraz pasek do zegarka Apple Watch.

