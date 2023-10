iPhone 15 Pro z dziwnym problemem. Chodzi o ładowanie

Najnowsze iPhone'y zostały wyposażone w port USB-C, służący między innymi do ładowania. Okazuje się, że nie wszystko tu działa prawidłowo, o czym napisał jeden z użytkowników Reddita.

iPhone 15 Pro to jeden z najnowszych smartfonów firmy Apple. Jedną z rewolucyjnych zmian w tych urządzeniach jest zmiana portu Lightning na USB-C. Zostało to wymuszone unijnymi regulacjami, który wymagają, by do końca 2024 roku wszystkie smartfony sprzedawane na terenie UE były ładowane przez tego rodzaju port.

iPhone 15 Pro i powerbank

Firma Apple nie musiała oczywiście już w tym roku wprowadzać portu USB-C do iPhone'ów, jednak zdecydowała się na ten krok. A teraz się okazuje, że w tym wszystkim coś jest nie tak.

Jeden z użytkowników Reddita podłączył swojego iPhone'a 15 Pro do powerbanka firmy Anker. Chciał on w ten sposób naładować baterię w iPhonie. Problem polegał na tym, że wyniki jego działania były odwrotne do oczekiwanych: iPhone 15 Pro ładował baterię w powerbanku. Co ciekawe, firma Anker stwierdziła, że użytkownik powinien do ładowania iPhone'a użyć portu USB-A w powerbanku, a nie USB-C. Swoją drogą, trochę dziwne to tłumaczenie, ponieważ zgodnie ze specyfikacją powerbanków tej firmy (i nie tylko), port USB-C również może być wykorzystany do ładowania innych urządzeń.

iPhone'a 15 Pro otrzymał funkcję przewodowego ładowania zwrotnego. Oznacza to, że można do niego podłączyć inne urządzenie, które chcemy naładować, na przykład starszego iPhone'a. Gdy połączymy ze sobą dwa iPhone'y 15 Pro, smartfon z wyższym poziomem naładowania baterii stanie się dawcą, a ten z niższym – odbiorcą energii. Podobnie powerbank podłączony do iPhone'a powinien być dawcą energii. W opisanym przypadku było odwrotnie. Pojawiły się również doniesienia że iPhone 15 Pro ładował iPada Pro.

Wygląda na to, że Apple musi rozwiązać opisany wyżej problem aktualizacją oprogramowania (być może już to zrobił). Funkcja ładowania zwrotnego została zaprojektowana do ładowania mniejszych produktów, takich jak Apple Watch, AirPods czy iPhone. Mając do czynienia z urządzeniami z większą baterią, powinna ona pozwolić tylko na pobieranie energii.

