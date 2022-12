OnePlus 11 5G oficjalnie zapowiedziany. Będzie też w Polsce

Po miesiącach spekulacji zbliża się premiera OnePlus 11 5G, czyli najnowszego flagowca producenta. Firma oficjalnie ogłosiła datę wydarzenia i podsunęła kilka wskazówek, jak ma wyglądać nadchodząca nowość.

Firma OnePlus na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych zapowiedziała premierę telefonu OnePlus 11 5G. Co ciekawe, nie jest to wydarzenie obejmujące tylko Chiny, ale odbywający się w Indiach globalny debiut, który powinien też zainteresować polskich fanów marki. Zaproszenie na wydarzenie o nazwie „Cloud 11” znalazło się także na polskiej stronie producenta. Premiera odbędzie się 7 lutego 2023 r. o godzinie 15:00 naszego czasu.

Wiadomo też, że tego samego dnia zostaną zaprezentowane słuchawki OnePlus Buds Pro 2, jednak OnePlus 11 5G będzie jedynym telefonem. Wcześniej pojawiały się doniesienia o modelu OnePlus 11 Pro, jednak takiego telefonu teraz nie zobaczymy. Wiele wskazuje na to, że chodzi jednak o to samo urządzenie.

Na stronie OnePlus nie pojawia się zbyt wiele informacji. Widać zarys telefonu, tył aparatu Hasselblad z trzema obiektywami i dużym fleszem LED, a do tego zapowiedź suwaka alertów (alert slider), czyli przełącznika, który fani marki bardzo cenili w poprzednich modelach i o który martwili się, gdy znikał w nowszych. Wszystko będzie więc tak, jak być w OnePlusach powinno.

Ontdek wat je te wachten staat op #Cloud11.#TheShapeofPower komt er aan op 7 februari. https://t.co/7Id9HhhaG3 pic.twitter.com/ZoLnviUQNA — OnePlus Nederland (@OnePlus_NL) December 19, 2022

Producent zamieścił też krótkie zajawki wideo, pozwalające uchwycić przez moment fragmenty obudowy telefonu, więcej jednak ujawnia wideo z domniemanym materiałem promocyjnym OnePlus 11. Choć nie ma pewności, że jest to autentyczny film producenta, to jednak zachowuje zgodność z tym, co już wiadomo o nadchodzącej nowości.

Sercem OnePlus 11 5G jet układ Snapdragon 8 Gen 2 wspierany przez 16 GB pamięci RAM i 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej. Telefon wyposażony został w mocno zaokrąglony na krawędziach ekran AMOLED LTPO2 o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Quad HD+.

Sekcję aparatów Hasselblad reprezentuje przede wszystkim moduł 50 Mpix, któremu towarzyszą aparat tele 32 Mpix i szerokokątny 48 Mpix, z przodu znalazł się z kolei aparat 16 Mpix. Akumulator 5000 mAh będzie można naładować z mocą 100 W. Całością ma zarządzać Android 13 z interfejsem OxygenOS 13.

Zobacz: OnePlus 11 Pro: oto jak wygląda. Jest Alert Slider

Zobacz: OnePlus 11 z certyfikatem ładowania 3C

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: Fone Arena