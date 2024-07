OKPad to wyjątkowy tablet. Ma aż dwa ekrany, ale to nie wszystko

OKPad to nowy pomysł na tablet, który pojawił się na Kickstarterze. Aktualnie, wspierając twórców, możecie go zdobyć za pół ceny.

Tablety, po latach stagnacji, przeżywają ostatnio prawdziwy rozkwit. Do sprzedaży trafiło wiele ciekawych modeli i użytkownicy mają szeroki wybór w różnych kategoriach cenowych. Jednak trzeba przyznać, że w tej kategorii brakuje innowacji. Wiele urządzeń jest bardzo podobnych. Na tym tle wyróżnia się OKPad.

OKPad, czyli tablet z dwoma ekranami

OKPad to nowy pomysł na tablet, który pojawił się na Kickstarterze. Urządzenie wyróżnia się zastosowaniem aż dwóch ekranów. To jednak nie wszystko, bowiem wyświetlacze znacząco się od siebie różnią. Jeden to 8,9-calowy IPS 1280 × 800 pikseli, a drugi to 7,8-calowa matryca E-Ink 1872 × 1404 piksele. Dodatkowo sprzęt wyposażony jest w 360-stopniowy zawias, więc ekrany można ustawiać względem siebie niemal w dowolnej konfiguracji.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to OKPad nie wyróżnia się niczym specjalnym. W jego wnętrzu znajdziemy prawdopodobnie układ Qualcomm Snapdagon 632, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na dane. Do tego zaoferuje baterię o pojemności 7000 mAh, tylną kamerę 8 Mpix, przednią 2 Mpix, a także złącza USB-C i mini-jack 3,5 mm. Tablet obsłuży też WiFi 5 oaz Bluetooth 4.2. W zestawie znajduje się też rysik Wacom EMR z wykrywaniem 4096 poziomów nacisku. Całość działa na systemie Android 10.

Ile to kosztuje? Standardowo za OKPad zapłacimy 399 dolarów, ale teraz — wspierając kampanię na Kickstarterze — można go kupić za 199 dolarów, o ile projekt kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, bo wiemy, jak to z crowdfundingiem bywa.

