Płacisz telefonem? Można to zrobić lepiej

Patrząc na to, że wedle statystyk kartą bądź urządzeniem mobilnym płaci średnio 3 na 4 Polaków, można by zaryzykować stwierdzenie, technologia NFC, niezbędna do płatności zbliżeniowych, staje się jednym z kluczowych rozwiązań naszych czasów. Nie czyni jej to jednak perfekcyjną, a przynajmniej tak uważają sami twórcy tego standardu – NFC Forum.

Jak ogłoszono, organizacja pracuje nad rozszerzeniem funkcjonalności NFC o niespotykane dotąd rozwiązanie. Multi-Purpose Tap, bo o nim tu mowa, ma pozwolić na przeprowadzenie wielu operacji zbliżeniowych jednocześnie.

Obecny system porównano do drogi jednopasmowej, gdzie kolejne operacje, niczym jadące sznurem pojazdy, są obsługiwane jedna po drugiej. Nowe podejście to z kolei wielopasmowa autostrada, gdzie obok siebie może jechać kilka aut i tak również mają być zrównoleglane wykonywane operacje.

Być może brzmi to niezbyt widowiskowo, ale NFC Forum przekonuje, że potencjał jest ogromny. Na przykład dyrektor wykonawczy Mike McCamon zauważa, że nowe NFC mogłoby za jednym dotknięciem nie tylko zrealizować płatność, ale też potwierdzić wiek lub uprawnienia klienta, co w jego ocenie stanowi świetne rozwiązanie dla branży imprezowo-rozrywkowej.

Konsumenci i sprzedawcy detaliczni cenią bezpieczeństwo, niezawodność i wygodę płatności zbliżeniowych. Wyobraź sobie także oszczędzanie punktów lojalnościowych lub otrzymanie rachunku za jednym dotknięciem. Potencjał łączenia wielu funkcji i łączenia usług jest nieograniczony

– kontynuuje dyrektor wykonawczy NFC Forum Mike McCamon.

No OK, ale kiedy z tego skorzystamy? – zapytacie. Cóż, niestety na razie to tylko teoria, do której włodarze NFC Forum próbują przekonać faktycznych dostawców technologii, takich jak Qualcomm czy Apple. Czy im się to powiedzie, pozostaje kwestią otwartą, choć trzeba zauważyć, że sama koncepcja brzmi sensownie.

