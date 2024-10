Nubia Z70 Ultra z rekordowo wąską ramką. Premiera jeszcze w tym roku

Nubia Z70 Ultra jest już bliska premiery. Chociaż dokładna specyfikacja smartfonu pozostaje nieznana, wiadomo raczej, że będzie to topowy model z układem Snapdragon 8 Gen 4, solidną pamięcią RAM i dobrymi aparatami. Wygląda jednak na to, że telefon zyska jeszcze jeden atut – nieprawdopodobnie wąskie ramki wyświetlacza.

Wideo przedstawiające fragment telefonu Nubia Z70 Ultra zamieścił w serwisie Weibo znany typer Digital Chat Station. Smartfon ma płaski ekran, a obramowanie jest tak małe, że obraz wręcz wylewa się z wyświetlacza. Trzeba też pamiętać, że flagowe smartfony Nubia są pozbawione wycięcia na obiektyw – aparat selfie jest ukryty pod ekranem dzięki rozwiązaniu UDC. Nic więc nie mąci obrazu, a z tak małymi ramkami efekt jest jeszcze lepszy.

