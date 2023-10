Mocarna Nubia Z60 Ultra blisko premiery. Będzie też Nubia Z60 Fold

Zbliżająca się premiera układu Snapdragon 8 Gen 3 oznacza wysyp nowych flagowców z tą jednostką. Poza Xiaomi 14 będzie to m.in. Nubia Z60 Ultra, która właśnie zawitała na testy Geekbench.

Premiera Snapdragona 8 Gen 3 odbędzie się już jutro, a w sieci można natrafić na kolejne ślady nowych telefonów, napędzanych tą jednostką. W teście Geekbench ujawnił już się Xiaomi 14, a teraz dołączył do niego Nubia Z60 Ultra.

Zobacz: Xiaomi 14 pręży muskuły w benchmarku. Nadchodzi też Xiaomi Watch S3

Nubia Z60 Ultra ze Snapdragonem 8 Gen 3, 12 GB RAM i na Androidzie 14 w teście Geekbench 5 (czyli w starszej wersji) osiągnęła 1634 punktów na jednym rdzeniu i 5947 na wielu rdzeniach. Dla porównania Nubia Redmagic 8S z 12 GB RAM w tym samym teście osiąga odpowiednio 1557 i 5124 punkty. Wyniki na jednym rdzeniu nie są znacząco lepsze, ale najprawdopodobniej finalna wersja telefonu będzie w stanie wykręcić więcej.

O Nubii Z60 Ultra niewiele jeszcze wiadomo, ale oczekiwania są spore. Zaprezentowany w marcu smartfon Nubia Z50 Ultra wyróżniał się bardzo dobrą specyfikacją i większymi niż w poprzednich generacjach możliwościami fotograficznymi. Wszystko wskazuje na to, że Nubia wraz z modelem Z60 Ultra będzie chciała jeszcze ambitniej konkurować z największymi graczami rynku smartfonów.

Poprzedni model ma ekran AMOLED 6,8 cala (1116 x 2480, 120 Hz, 1500 nitów), Snapdragona 8 Gen 2 z nawet 16 GB RAM i do 1 TB pamięci UFS. Sekcję foto reprezentuje główny aparat 64 Mpix oraz dwa 50 Mpix: ultraszerokokątny i z teleobiektywem peryskopowym. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 80 W. Nadchodząca Nubia Z60 Ultra nie powinna obniżyć poziomu, a poza nowszym SoC zobaczymy zapewne jeszcze lepszą konfigurację aparatów.

Marka Nubia ma jeszcze coś w zanadrzu. Równolegle z Nubią Z60 Ultra w bazie IMEI dostrzeżono urządzenie o nazwie kodowej NX801J. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że jest to Nubia Z60 Fold, czyli pierwszy rozkładany smartfon marki.

O tym telefonie słychać już od kilku miesięcy, ale pojawienie się go w bazie IMEI oznacza, że urządzenie może mieć wkrótce premierę – niewykluczone, że producent pochwali się nim razem z modelem Nubia Z60 Ultra. Jedyne, co wiadomo na temat folda Nubii, to wielkość głównego ekranu – jest to matryca AMOLED o przekątnej 7,3 cala.

Wśród nowości marki pojawi się wkrótce także podstawowy model Nubia Z60, a także gamingowy Redmagic 9.

Zobacz: Debiutuje Nubia Z50 Ultra. Smartfon świetnie wygląda i dużo potrafi

Zobacz: Nubia Redmagic 8S Pro: szybka bestia, jeszcze szybsza. Test telefonu dla graczy

