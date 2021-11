Nowy układ Samsung Exynos już 19 listopada

Już w przyszłym tygodniu oficjalnie zadebiutuje nowy układ Samsung Exynos. Będzie on jednak najpewniej przeznaczony tańszym telefonom.

Samsung już niedługo zaprezentuje nowy układ mobilny. Stanie się to 19 listopada. Tak przynajmniej wynika z najnowszego ogłoszenia koreańskiej firmy. Znakiem czasów jest to, że zakomunikowano to za pomocą Instagramu. Niestety, nie będzie to jeszcze żaden flagowy model. Szkoda, zważywszy na to, że Samsung jest pewny tego, że w końcu stworzy lepszy flagowy układ niż Qualcomm. Niestety, musimy jeszcze poczekać na to, by zobaczyć to na własne oczy. Już w przyszłym tygodniu pojawi się natomiast układ z bardziej budżetowego segmentu.

Najpewniej będzie to Samsung Exynos 1280. Ma to być duchowy następca Exynosa 1080. Najprawdopodobniej to z tym właśnie układem zadebiutuje wspominany przez nas wczoraj Samsung Galaxy A53. Koreańczycy zapewniają, że nowy układ pozwoli cieszyć się z mobilnego grania w dobrej jakości nawet na smartfonach z niższej półki cenowej. Nowy układ, chociaż o wiele mniej medialny niż flagowce może się okazać kluczowy w walce z Xiaomi, Realme czy Oppo. To przecież niższa i średnia półka jest miejscem najbardziej zażartego starcia.

