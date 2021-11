Samsung Galaxy A53 zdradza pierwsze szczegóły

Jeszcze kilka miesięcy dzieli nas od premiery Samsunga Galaxy A53, jednak już teraz nowy smartfon oficjalnie debiutuje.

Samsung ma bardzo bogatą ofertę smartfonów w każdym segmencie cenowym. W tym gronie jest też średniopółkowy Samsung Galaxy A52. Najpewniej w marcu 2022 doczeka się on swojego następcy. Czego dokładnie możemy się spodziewać? Niestety, na pełną specyfikację jeszcze jest zdecydowanie zbyt szybko. Na szczęście dzięki OnLeaks i Digit poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego urządzenia. Pierwszą zmianą będzie całkowicie płaski wyświetlacz. W kwestii aparatu głównego najważniejszy sensor dalej będzie miał 64 Mpix. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądało to w przypadku pozostałych sensorów. Przypomnijmy: poprzednik miał do kompletu 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix.

Oczywiście jak przystało na nową generację, tutaj zobaczymy następcę Exynosa 1080. O ile zmiana układu to oczywiście informacja na lepsze, to zanik jacka 3,5 mm już nią nie jest. Niestety właśnie tego powinniśmy się spodziewać w przypadku Samsunga Galaxy A53. Samsung na pewno postara się, by nowy model był niedrogi. Poprzednia generacja była bowiem jednym z najpopularniejszych smartfonów firmy.

