Nowy myPhone Maestro 2 to tani klasyk z klawiaturą i dużym ekranem

Firma mPTech wprowadziła do oferty nowy telefon myPhone Maestro 2. Urządzenie może zainteresować tych, którzy poszukują taniego, klasycznego modelu z klawiaturą z dosyć dużym ekranem.

Maesto 2 to nowy telefon w portfolio marki myPhone należącej do polskiej firmy mPTech. Ten klasyczny model stylistyką nawiązuje do poprzednich, podobnych urządzeń tego typu. Wyróżnia go duży, jak na standardową komórkę, ekran TN o przekątnej 2,8 cala i rozdzielczości 240 x 320, smukła obudowa 9 mm w kolorze głębokiej czerni oraz bateria 1000 mAh.

myPhone Maestro 2 to kolejna odsłona modelu z tej serii. Jednobryłowy, prosty telefon jest utrzymany w klasycznej stylistyce. Pod ekranem znajduje się duży przycisk nawigujący „OK”, a także standardowa klawiatura alfanumeryczna. Klawisze wyspowe są odpowiedniej wielkości dla użytkowników w różnym wieku, całość stanowi więc też propozycję dla seniorów. Czarną obudowę ożywiają srebrne detale.

myPhone Maestro 2 nie zaskakuje nadmiarem funkcji. Telefon umożliwia korzystanie z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie dzięki Dual SIM (Dual Standby), ale tylko w standardzie GSM (2G 850/900/1800/1900). Oferuje też Bluetooth 2.1, latarkę, aparat VGA, kalkulator, budzik, dyktafon oraz radio FM, którego można słuchać bez słuchawek. Wewnętrzna pamięć 32 MB można rozbudować za pomocą dodatkowej karty microSD o pojemności do 32 GB.

Akumulator Li-ion o pojemności 1000 mAh zdaniem producenta pozwoli na 180 godzin czuwania albo do 10 godzin ciągłych rozmów. Ładowanie możliwe jest przez port microUSB.

myPhone Maestro 2 kosztuje 129 zł. Telefon dostępny jest w sklepie internetowym producenta oraz m.in. w RTV Euro AGD.

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech