Nowy Apple iPhone SE już najbliższej wiosny. Będzie tani i malutki

Obok porcji informacji o nadchodzących iPhone'ach 17, Ice Universe dotarł do nowych przecieków na temat Apple iPhone SE 4 Gen, który trafić ma do sklepów wiosną przyszłego roku.

Apple iPhone SE 4 Gen będzie malutki, choć nie jak poprzednik

Apple wykorzysta do produkcji kolejnego przedstawiciela serii SE podzespoły z poprzednich iPhone'ów. Dostaniemy 6,06-calowy ekran OLED o odświeżaniu 60 Hz, a więc będzie to recykling z modelu iPhone 13 czy 14. Ekran będzie miał standardową wcięcie, czyli tzw. Notcha, a nie Dynamic Island znany z najnowszych modeli.

Co warto podkreślić, to telefon znacznie większy niż poprzedni iPhone SE (4,7 cala) czy iPhone'y serii Mini, wciąż jednak mowa jest o małym telefonie jak na obecne standardy rynkowe.

Potężny procesor i wielka niewiadoma

Apple iPhone SE 4 2025 dostanie najnowszy procesor Apple Bionic A18, który trafić ma do iPhone'ów 16, planowanych na wrzesień tego roku. Oznacza to, że w najtańszym iPhone'ie producenta dostaniemy praktycznie flagową wydajność. Coś na kształt polityki Google'a i jego Pixela 8a. Obok jednak tej świetnej nowiny jest też wciąż niepokojąca informacja o pamięci RAM.

Według przecieków ma być to 6 lub 8 GB LPDDR5. I jest to takie trochę być albo nie być dla funkcji Apple Intelligence. Według narracji Apple'a, Apple Intelligence nie jest dostępny dla Apple iPhone 15 i 15 Plus z racji 6 GB pamięci RAM. Nie zdziwiłbym się, gdyby Apple postanowił przyoszczędzić na RAM-ie i zarezerwować swoje rozwiązania AI tylko dla najdroższych telefonów.

Nie wiemy jeszcze, kto dostarczy modemy do nowych iPhone'ów — wymieniany jest tutaj jako producent zarówno Apple, jak i Qualcomm.

Pojedynczy aparat, ale porządny

Tradycyjnie już dla tej serii, Apple zamontuje z tyłu obudowy tylko jeden aparat fotograficzny, ale będzie to sprawdzona jednostka 48 Mpix, na której firma budowała marketing wokół iPhone'a 14 Pro. Niekoniecznie więc uzbrojenie fotograficzne będzie tutaj jakąś wadą. Chociaż drugi moduł szerokokątny z pewnością przyjęlibyśmy z otwartymi rękami. Do selfies posłuży kamerka umieszczona we wcięciu ekranu, obok modułów do rozpoznawania twarzy.

Apple iPhone SE 2025 - data premiery i polska cena

Podobnie jak we wszystkich tego typu przeciekach, wiele jeszcze może się zmienić u Apple'a. Zdaniem jednak Ice Universe, Apple iPhone SE 2025 trafi na rynek między marcem a majem 2025 roku. A więc gdy już iPhone'y 16 będą dawno po premierze, a być może i po pierwszych obniżkach cen.

Do poziomu cen SE raczej jednak flagowe 16-stki nie dotrą. W chwili premiery za nowego iPhone'a SE 2025 zapłacimy około 499 - 549 dolarów. Apple przelicza te dolary dosyć prosto na złotówki, 600 zł na każdą stówkę, można więc przyjąć, że polska premierowa cena wyniesie od 2999 do 3299 zł.

Źródło zdjęć: 91Mobiles, WML Image / Shutterstock

Źródło tekstu: Ice Universe, oprac. wł