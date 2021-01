Nowe słuchawki LG TONE Free FN7 z ANC i odkażaniem UV w etui

Firma LG zaprezentowała nowe słuchawki z linii LG TONE Free. Wyposażony w funkcję aktywnej redukcji szumu model HBS-FN7 ma zapewniać wysoki poziom doznań dźwiękowych z wykorzystaniem technologii Meridian oraz zwiększać higienę użytkowania dzięki etui z funkcją odkażania. Nowością jest aktywna redukcja szumu.

LG rozszerza linię LG TONE Free o model HBS-FN7. Jest to rozwinięcie bliźniaczego modelu LG HBS-FN6, po którym nowość odziedziczyła kluczowe cechy jak dźwięk gwarantowany przez firmę Meridian czy ładujące etui z funkcją odkażania UVnano. Nowością zaś jest system Aktywnej Redukcji Szumu (ANC).

Zobacz: Galaxy Buds Pro to nowe bezprzewodowe słuchawki Samsunga

LG TONE Free FN7 mają też zastosowaną we wcześniejszym modelu LG TONE Free FN6 funkcję pasywnej redukcji szumu. Nowy model słuchawek jest dodatkowo wyposażony w aktywny system ANC neutralizujący odgłosy za pomocą trzech mikrofonów zainstalowanych w każdej słuchawce, które monitorują fale dźwiękowe dochodzące ze wszystkich kierunków.

Regulowane nakładki żelowe z konstrukcją Vortex Ribs zapewniają lepsze dopasowanie do uszu, co zmniejsza do minimum przenikanie szumu z zewnątrz. Z funkcją ANC dźwięki z otoczenia są niemal całkowicie wyeliminowane.

Jak zachwala producent, dzięki słuchawkom LG TONE Free FN7 nawet w samolocie czy na hałaśliwej ulicy wszystkie dźwięki będą słyszalne tak, jak gdybyśmy znajdowali się w cichym pomieszczeniu.

Tak jak w innych słuchawkach serii LG TONE Free, w modelu HBS-FN7 zastosowano sprawdzoną technologię Meridian Audio. Rozwiązanie to opracowane zostało przez zaufanego partnera LG – brytyjską firmę, która zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem dźwięku i technologiami audio od ponad 25 lat. Producent przekonuje, że dzięki temu słuchawki LG TONE Free FN7 są w stanie odtworzyć scenę dźwiękową porównywalną ze sceną tworzoną przez klasyczne głośniki.

Opracowany przez Meridian i dostępny poprzez aplikację LG TONE Free korektor dźwiękowy dostępny jest dla urządzeń pracujących w systemie Android oraz iOS. I udoskonala wrażenia słuchowe dzięki czterem konfiguracjom wstępnych ustawień.

Atutem słuchawek mają też być przetworniki wypełnione silikonem oraz specjalna kopułka ze wzmocnioną, metalową warstwą, która pozwala na lepszy rozkład średnich i wysokich tonów.

Model HBS-FN7 został wyposażony także w etui ładujące UVnano firmy LG, które po raz pierwszy trafiło na rynek wraz ze słuchawkami LG TONE Free FN6. Zastosowanie światła ultrafioletowego sprawia, że etui eliminuje 99,9% bakterii E. coli i S. aureus na wewnętrznych siatkach wkładek dousznych.

Jako nowość w LG TONE Free FN7 zainstalowano oświetlenie LED, które znajduje się w górnej części obudowy – ułatwia monitorowanie poziomu naładowania baterii i statusu UVnano.

Zobacz: Huawei Freebuds Studio - słuchawki z ANC, które mogę polecić każdemu

LG TONE Free FN7 - parametry podstawowe:

Rozmiar słuchawek dousznych: 16,2 x 32,7 x 26,8 mm

Rozmiar etui ładującego: 54,5 x 54,5 x 27,6 mm

Pojemność baterii – słuchawki: 55 mAh x 2, etui: 390 mAh

Czas szybkiego ładowania: 5 minut na 1 godzinę pracy

Czas pracy: 7 godzin (ANC wył.), 5 godzin (ANC wł.), słuchawki douszne + etui: 21 godzin (ANC wył.), 15 godzin (ANC wł.)

Łączność: Bluetooth 5.1

Głośnik: 2-warstwowy, dynamiczny

Mikrofony: 3 mikrofony na każdą słuchawkę

Kompatybilność: Android / iOS

Kodek audio Bluetooth: SBC / AAC

Zobacz: LG Tone+ Free to kolejne bezprzewodowe słuchawki z pokrowcem ładującym

Zobacz: Test słuchawek LG Tone Platinum SE. Wybitny dźwięk, wygodna konstrukcja i Asystent Google

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: LG