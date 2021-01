Galaxy Buds Pro to nowe bezprzewodowe słuchawki Samsunga

Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które miało miejsce 14 stycznia 2021 roku, swoją premierę miały nie tylko nowe flagowe smartfony Samsunga z serii Galaxy S21, ale także słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Pro. Można je otrzymać gratis, jeśli zdecydujemy się zamówić Samsunga Galaxy S21 Ultra w przedsprzedaży.

Użytkownicy poszukują coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które pomogą im dostosować się do nowych zwyczajów i stylu życia. Dlatego też znacząco wzrosło zapotrzebowanie na słuchawki bezprzewodowe, a oczekiwania użytkowników istotnie podniosły poprzeczkę producentom. Słuchawki Galaxy Buds Pro to niewielkie urządzenie, które umożliwia użytkownikom niezrównane doświadczenia akustyczne.

– powiedział TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business w Samsung Electronics

Niezrównany dźwięk i jakość rozmów

Słuchawki premium to przede wszystkim jakość dźwięku. Niezależnie od tego, czy korzysta się z nich w celu odtwarzania muzyki podczas uprawiania sportu, czy słuchania podcastu w drodze do pracy. Słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro umożliwiają odbiór dynamicznego i zbalansowanego dźwięku dzięki 11-milimetrowemu głośnikowi niskotonowemu, który gwarantuje głębsze basy, a także 6,5-milimetrowemu głośnikowi wysokotonowemu, który zapewnia bogatszą ekspresję wyższych dźwięków. Niezależnie od tego, czy lista odtwarzania zawiera rytmiczne hip-hopowe brzmienia, czy zestaw klasycznych utworów o skomplikowanej linii melodycznej, użytkownicy mogą w dowolnym czasie i miejscu cieszyć się jakością dźwięku zgodną z zamierzeniami twórców.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 - polska cena, specyfikacja i wszystko, co musisz wiedzieć

Zobacz: Plus: Galaxy S21 z dostępem do 5G w promocyjnej przedsprzedaży

Oprócz odtwarzania muzyki i dostarczania rozrywki, słuchawki odgrywają coraz istotniejszą rolę w pracy i komunikacji. Galaxy Buds Pro umożliwiają oddzielenie głosu rozmówcy od niepożądanych dźwięków otoczenia, dzięki zastosowaniu trzech mikrofonów oraz jednostki odczytu głosu, gwarantującej, że głos korzystającego z nich użytkownika będzie tak czysty, jak to tylko możliwe. Jeden z zewnętrznych mikrofonów posiada również wysoki uproszczony współczynnik redukcji szumu (SNR), co dodatkowo eliminuje zakłócenia występujące w tle. Ponadto Samsung zintegrował ze słuchawkami Galaxy Buds Pro swoją najnowszą technologię tarczy przeciwwiatrowej. Podczas gdy kształt słuchawek minimalizuje podatność na działanie podmuchów wiatru, specjalnie zaprojektowana komora z siatką filtruje zakłócenia przez niego wywoływane. Dzięki tym rozwiązaniom, słuchawki sprawiają, że rozmowy są wyraźne, nawet gdy warunki pogodowe wydają się nie sprzyjać ich prowadzeniu.

Najbardziej inteligentny ANC w słuchawkach bezprzewodowych

Doświadczenia płynące z użytkowania Galaxy Buds Pro pozwalają na słuchanie ukochanych dźwięków, bez zakłóceń spowodowanych przez hałasy w tle. W słuchawkach Galaxy Buds Pro zastosowano najbardziej inteligentne rozwiązanie ANC spośród wszystkich słuchawek bezprzewodowych – tak przynajmniej twierdzi Samsung. Kiedy użytkownik chce się skoncentrować na pracy lub potrzebuje odciąć się od świata zewnętrznego, by zrelaksować się po ciężkim dniu, zastosowane rozwiązanie umożliwia redukcję dźwięków z zewnątrz nawet do 99 procent, dopasowując je do preferowanego poziomu. Z kolei funkcja Dźwięki Otoczenia umożliwia wzmocnienie dźwięków otoczenia o ponad 20 decybeli, pozwalając na pełną personalizację w zależności od potrzeb użytkownika. To idealne rozwiązanie dla osób wykonujących wiele czynności w jednym czasie – pracowników, wykonujących obowiązki zawodowe z domu, zajmując się jednocześnie dziećmi lub sportowców, udających się na bieg ulicami miasta, chcących jednocześnie zachować kontrolę nad tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.

Ponadto, zastosowane rozwiązania aktywnej redukcji szumu i dźwięków otoczenia automatycznie współpracują ze sobą, adaptując się do otoczenia użytkownika i pozwalając tym samym na najbardziej zoptymalizowany odbiór wrażeń dźwiękowych. Słuchawki Galaxy Buds Pro rozpoznają także moment, w którym użytkownik mówi, pozwalając na automatyczne przejście od wygłuszenia dźwięków otoczenia do ich wzmocnienia. Samodzielnie wyłączają także odtwarzanie muzyki podczas rozmowy, nawet jeśli funkcje aktywnej redukcji szumu i Dźwięki Otoczenia nie są uruchomione. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na bardziej efektywny odbiór dźwięków oraz komunikację, dzięki czemu słuchawki Galaxy Buds Pro to idealny towarzysz codziennych aktywności.

Jeszcze bardziej niezawodne doświadczenia Galaxy

Galaxy Buds Pro stanowią integralną część ekosystemu urządzeń Galaxy. Umożliwiają one automatyczne przełączenie się między smartfonem a tabletem Galaxy, w zależności od tego, z którego urządzenia korzysta w danej chwili użytkownik – nie wymaga to ręcznych ustawień. Dlatego, jeśli podczas oglądania filmu na tablecie Galaxy Tab S7, użytkownik otrzyma połączenie telefoniczne na swoim smartfonie Galaxy S21, nowa funkcja automatycznego przełączania zatrzyma wyświetlanie wideo, by pozwolić na odebranie połączenia z użyciem Galaxy Buds Pro. Po zakończeniu rozmowy, słuchawki od razu ponownie połączą się z tabletem i uruchomią odtwarzanie filmu.

Słuchawki Galaxy Buds Pro to także nowe doświadczenia akustyczne podczas korzystania z innych urządzeń Galaxy, z którymi są połączone, szczególnie w przypadku smartfonu Galaxy S21. Gwarantują wrażenia pełne realizmu i dają poczucie zanurzenia w dźwięku, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Z kolei dzięki rozwiązaniu 360 Audio i technologii Dolby Head Tracking sprawiają, że odbiorca czuje się niczym otulony dźwiękiem. Słuchawki doskonale sprawdzą się również w przypadku vloggerów, umożliwiając im rejestrację czystych nagrań głosowych, a także dźwięków z otoczenia, dzięki synchronizacji mikrofonów zamontowanych w słuchawkach Galaxy Buds Pro oraz smartfonie Galaxy S21. Galaxy Buds Pro oferuje także tryb grania, który dzięki zmniejszonym opóźnieniom dźwięku w połączeniu z wysoką wydajnością modelu Galaxy S21 i możliwościami jego wyświetlacza, pozwala osiągnąć jeszcze lepsze wrażenia z gry.

Niezależnie od tego, w jaki sposób wykorzystywany jest potencjał słuchawek Galaxy Buds Pro, kolejnym ich wyróżnikiem jest żywotność baterii. Przy pełnym naładowaniu, model gwarantuje odtwarzanie nawet przez 8 godzin, zapewniając energię na dodatkowe 20 godzin pracy dzięki bezprzewodowemu etui ładującemu. Nawet podczas korzystania z funkcji ANC, możliwe jest użytkowanie słuchawek przez 5 godzin i dodatkowe 13 godzin zapewnione przez etui. Natomiast w przypadku zupełnego wyczerpania energii, opcja szybkiego ładowania w ciągu zaledwie 5 minut umożliwi odtwarzanie przez dodatkową godzinę.

Nowy stylowy i dopracowany design

Galaxy Buds Pro mają nie tylko gwaranctować niezawodności użytkowania, ale także świetnie wyglądać. Inspirując się innowacyjnym kształtem spektakularnych słuchawek Buds Live, Galaxy Buds Pro posiadają udoskonalony wygląd i jeszcze bardziej ergonomiczny kształt. Design najnowszych słuchawek dousznych wpływa znacząco na lepszą jakość dźwięku, są one również lepiej dopasowane. Ich konstrukcja zmniejsza powierzchnię kontaktu ucha ze słuchawką, poprawiając komfort użytkowania i zmniejszając wrażenie zatkania ucha.

Ponadto, Galaxy Buds Pro to także komfort użytkowania. Wodoodporność na poziomie IPX7 sprawia, że są to słuchawki o najlepszym standardzie wodoodporności spośród modeli z linii Galaxy Buds. Co więcej, można się nie obawiać o ich zagubienie. Dzięki rozwiązaniu SmartThings Find użytkownicy z łatwością zlokalizują każdą ze słuchawek, nawet jeśli pozostaje ona poza zasięgiem funkcji Bluetooth lub wzroku. Galaxy Buds Pro zostały również wyprodukowane tak, aby pomóc zminimalizować ilość odpadów. Wykonano je przy użyciu 20% przyjaznych dla środowiska materiałów pokonsumpcyjnych (PCM).

Dostępność i cena

Słuchawki Galaxy Buds Pro są dostępne w trzech kolorach: klasycznej czerni, mieniącym się srebrze oraz intrygującym fiolecie, które komponują się z modelem smartfonu Galaxy S21. Sprzedaż słuchawek Galaxy Buds Pro rozpocznie się w wybranych krajach 29 stycznia 2021 roku, a ich cena to 999 zł.

Przedsprzedaż słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro potrwa od 14 do 28 stycznia 2021 roku do godz. 23:59. Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup słuchawek Galaxy Buds Pro w przedsprzedaży, otrzymają w prezencie ładowarkę bezprzewodową (EP-P1300). Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona. Dokładne informacje, regulamin i lista partnerów dostępne są na stronie przedpsrzedaz-sluchawki.samsung.pl.

Zobacz: Huawei Freebuds Studio - słuchawki z ANC, które mogę polecić każdemu

Zobacz: Realme prezentuje zegarki Watch S Pro i Watch S Master Edition oraz słuchawki Buds Air Pro Master Edition

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung