Nokia: Aktualizacja oprogramowania pozwoli zmigrować miliony stacji z 4G do 5G

Nokia ogłosiła aktualizację oprogramowania, dzięki czemu będzie możliwa płynna migracja stacji bazowych 4G LTE do standardu 5G NR. Klienci fińskiej firmy uzyskają w ten sposób dostęp do technologii 5G na około milionie urządzeń, a do końca 2020 roku ich liczba wzrośnie do ponad 3 milionów.

Możliwość modernizacji nadajników 4G LTE poprzez aktualizację oprogramowania znacznie ułatwi wdrożenie technologii FDD 5G NR, unikając kosztownych i uciążliwych wizyt na obiektach radiowych. Nokia posiada bazę 359 klientów 4G LTE operujących w standardzie FDD, których znaczna większość sprzętu jest możliwa do aktualizacji. Dzięki temu operatorzy będą mogli w bardziej płynny sposób budować zasięg 5G NR (New Radio) w niższych pasmach, poprzez wykorzystanie istniejącego widma częstotliwości.

Nokia dostarcza również swoim klientom rozwiązanie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) dla sieci 2G, 3G i 4G. Ostatnio wprowadzone uzupełnienie rozwiązania o 4G-5G sprawia, iż obejmuje ono wszystkie technologie dostępowe, dzięki czemu migracja częstotliwości radiowych do 5G jest prostym i wydajnym procesem. W typowych warunkach DSS będzie wprowadzany do jednego lub kilku pasm 4G LTE, które zostaną następnie zagregowane z innymi częstotliwościami działającymi w technologii 4G lub 5G. Nokia posiada rozwiązanie DSS obejmujące wszystkie technologie dostępu radiowego, od 2G do 5G.

Szacuje się, że to rozwiązanie pozwoli branży telekomunikacyjnej zaoszczędzić potencjalnie dziesiątki mld euro na kosztach prac inżynieryjnych, ponieważ dostawcy usług komunikacyjnych będą w stanie zmodernizować swoje sieci do 5G na FDD poprzez aktualizację oprogramowania. Do końca 2020 roku ma być około 3,1 mln takich urządzeń, a do końca 2021 roku już ponad 5 mln.

Źródło tekstu: Nokia