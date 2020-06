Nokia: Nowe rozwiązanie dla stacji bazowych 5G ogranicza emisję dwutlenku węgla

Nokia opracowała system chłodzenia cieczą 5G AirScale Base Station, który pomógł fińskiemu operatorowi telefonii komórkowej Elisa zmniejszyć potencjalne wydatki na energię stacji bazowej o 30% i zredukować emisję dwutlenku węgla aż o 80%.

Rozwiązanie opracowane przez Nokia Bell Labs umożliwi firmie Elisa obniżenie zużycia energii nawet o 30%, dzięki czemu pozwoli osiągnąć znaczne oszczędności na obiektach radiowych operatora w Helsinkach. Około 90% energii zużywanej przez stacje bazowe jest zamieniane na ciepło odpadowe, jednak dzięki opcji jego przetworzenia i ponownego wykorzystania, Elisa jest w stanie zmniejszyć swoją emisję CO2 aż o 80%.

Zobacz: Nokia bije światowy rekord prędkości 5G. Światłowód już niepotrzebny?

Zobacz: Nokia: nowe rozwiązania dostępu radiowego w ofercie 5G

Obiekty chłodzone cieczą są ciche, nie wymagają konserwacji i mogą być o połowę mniejsze i do 30% lżejsze od wyposażonych w tradycyjną klimatyzację. Oferują one operatorom i właścicielom stacji bazowych znaczne oszczędności i potencjalnie dłuższą żywotność infrastruktury.

Nokia rozumie, że innowacje technologiczne stanowią klucz do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia. Chłodzenie cieczą jest kolejnym przykładem długotrwałego zaangażowania fińskiej firmy w ochronę środowiska. W 2019 roku Nokia dostarczyła produkty o zerowej emisji do ponad 150 klientów na całym świecie. Zobowiązała się również do zmniejszenia emisji z działalności operacyjnej o 41% do 2030 roku. W ubiegłym roku stacje bazowe zmodernizowane przez Nokię zużyły średnio o 46% mniej energii od tych, w których nie zostały jeszcze przeprowadzone zmiany. Na szczycie klimatycznym ONZ Nokia dołączyła także do grupy 87 firm, zobowiązując się do dostosowania swoich obecnych celów klimatycznych do scenariusza globalnego wzrostu ocieplenia o 1,5°C.

Zobacz: Sieć 5G będzie też dostępna dla użytkowników Plusha!

Zobacz: 5G to nowe furtki dla cyberataków. Hakerzy włamią się do drukarki lub kopiarki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Nokia