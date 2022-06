myPhone Tango LTE – nowa odsłona popularnego telefonu z klapką

Firma mPTech wprowadza do sprzedaży telefon myPhone Tango LTE, czyli nową odsłonę popularnego modelu z klapką. Producent przekonuje, że to idealne rozwiązanie dla wielbicieli klasyków. Może się też sprawdzić u seniorów.

Pierwszy myPhone Tango z łącznością tylko w 2G i 3G został wprowadzony przez mPTech w 2017 roku. Teraz producent przedstawia unowocześnioną wersję myPhone Tango LTE.

Telefon ma taką samą, klapkową obudowę, jak poprzednik – znajdują się na niej dwa wyświetlacze TN – wewnętrzny 2,4 cala (240 x 320) oraz 1,77 cala na klapce.

Dzięki klpace, przez otwarcie i zamknięcie, możliwe jest odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych. Na zewnętrznym wyświetlaczu użytkownik bez otwierania telefonu zyskuje podgląd do najważniejszych informacji – o nieodebranych połączeniach, SMS-ach czy godzinie.

Poza standardowym zestawem podświetlanych klawiszy telefon ma również dodatkowe przyciski szybkiego dostępu do danych funkcji: wiadomości SMS, aparatu i radia. Co ważne w tym modelu do słuchania ulubionej stacji radiowej nie potrzeba słuchawek jako anteny.

myPhone Tango LTE wyposażony został tym razem w moduł łączności 4G w pasmach 800/900/1800/2100/2600, co pozwala wysyłać i odbierać wiadomości MMS, a także prowadzić rozmowy głosowe w lepszej jakości dzięki VoLTE. Nie jest jednak jasne, u jakich operatorów będzie można skorzystać z tej funkcji.

Nowy myPhone Tango LTE ma baterię o pojemności 1400 mAh, a producent obiecuje do 16 dni działania w trybie czuwania lub do 5 godzin ciągłych rozmów. Klapkowiec wyposażony jest także w funkcje przydatne w razie nagłych sytuacji zagrażających zdrowiu. Mowa o programowalny przycisku bezpieczeństwa SOS oraz przycisku ICE (ang. in case of emergency). Ten drugi po dłuższym wciśnięciu pozwala na wyświetlenie informacji o właścicielu telefonu, jego stanie zdrowia, grupie krwi czy osobach pierwszego kontaktu.

Nowość ma również aparat 2 Mpx, Bluetooth 5.1, Dual SIM oraz bardziej uniwersalne złącze USB-C, którego zabrakło w poprzedniku.

myPhone Tango LTE

myPhone Tango LTE z klapką dostępny jest w czarno-srebrnej wersji kolorystycznej, w cenie 259 zł.

Zobacz: Otvarta i mPTech z wakacyjną promocją. Zobacz, co możesz zyskać

Zobacz: Nowy myPhone Maestro 2 to tani klasyk z klawiaturą i dużym ekranem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech