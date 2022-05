Motorola z aparatem 200 Mpix – oficjalna zapowiedź

Latem na entuzjastów fotografii mobilnej czekają dwie duże premiery – poza zapowiadanym dziś też Xiaomi, współtworzonym z firmą Leica, będzie to długo oczekiwana Motorola z aparatem 200 Mpix.

Plotki na temat nadchodzącego telefonu Motoroli z aparatem 200 Mpix pojawiają się już od tak dawna, że już trochę stały się nudne, ale teraz producent podgrzał atmosferę i oficjalnie zapowiedziała nadchodzący flagowy smartfon.

Zapowiedź pojawiła się w serwisie Weibo, a premiera odbędzie się w Chinach. Telefon trafi jednak na światowe rynki. Jego nazwa wciąż pozostaje tajemnicą, ale to nie jest istotne – najważniejsze jest to, że smartfon będzie napędzany przez pokazany w piątek układ Snapdragon 8+ Gen 1 i pozwoli na robienie zdjęć za pomocą matrycy 200 Mpix. Premiera takiego telefonu ma się odbyć w lipcu bieżącego roku.

Dotąd smartfon pojawiał się w spekulacjach pod nazwami Motorola Frontier oraz Motorola Frontier 22, a także – Motorola Edge 30 Ultra. Ta ostatnia nazwa jest najbardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o globalne rynki.

Tą główną matrycą 200 Mpix ma być sensor Samsung ISOCELL HP1, który miał swoją premierę już dość dawno – we wrześniu 2021 roku. Dotąd jednak nie był stosowany. Matryca ma format 1/1,22 cala, a rozmiar pojedynczych pikseli to 0,64 µm, które jednak po połączeniu zwiększają się aż do rozmiaru 2,65 µm. Teoretycznie więc taki sensor może zmienić krajobraz mobilnej fotografii.

Główny aparat mają uzupełniać szerokokątny 50 Mpix oraz aparat z teleobiektywem 12 Mpix. Na przedni panel trafi z kolei aparat 60 Mpix.

W specyfikacji Motoroli Frontier / Edge 30 Ultra ma się także znaleźć ekran AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem 144 Hz i wsparciem dla HDR10+. Flagowiec będzie uzbrojony w 12 GB pamięci RAM, a baterię 4500 mAh będzie można ładować z mocą 125 W. Są to oczywiście wszystko dane nieoficjalne.

