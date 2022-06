Motorola składa tablet ze staroci. Nadchodzi Moto Tab G62

Kilka miesięcy temu Motorola zaprezentowała tablet średniej klasy Moto Tab G70, a teraz ma w przygotowaniu model z niższym oznaczeniem numerycznym – Moto Tab G62. Nie wróży to najlepiej, jeżeli chodzi o osiągi i częściowo potwierdzają to dane z konsoli Google Play, gdzie odkryte zostały niektóre dane Moto Tab G62.

Z informacji tych wynika, że powstaną dwa warianty tabletu Moto Tab G62 o symbolach XT2261-1 oraz XT2261-2. Pierwszy z nich to model tylko Wi-Fi, drugi natomiast ma wbudowany modem 4G.

Konsola ujawniła też zastosowane układy i tu niestety sytuacja wygląda niezbyt zachęcająco. Model Wi-Fi otrzymał Snapdragona 678, natomiast wariant z 4G napędzany jest przez Snapdragona 665. To dość stare chipy, które mają już dobre trzy lata i trudno oczekiwać po nich wydajności. Dla porównania ta druga jednostka znalazła się w smartfonach z serii Moto G8, o których dziś już nikt nie pamięta.

Pracę procesora w Moto Tab G62 wspierać będzie 4 GB pamięci RAM. Wielkości pamięci wewnętrznej nie podano, ale przez analogię do Moto Taba G70 należy przypuszczać, że będzie to 64 GB.

