Motorola RAZR 2022 z kosmiczną ceną w Polsce

Motorola RAZR 2022 jeszcze nie doczekała się oficjalnej premiery w Polsce, ale jedno jest pewne – flagowy rozkładak w Polsce będzie bardzo drogi. Znamy już jego cenę w sieci Plus.

Przedwczoraj pojawiły się przecieki dotyczące europejskiej ceny Motoroli RAZR 2022, która ma wkroczyć na nasz kontynent za kwoty rzędu 1200 euro i więcej. U nas oznacza to ponad 5800 zł. Doniesienia nie precyzowały wersji pamięci, ale wygląda jednak na to, że chodziło o najprostszy wariant 8/128 GB. Poniekąd potwierdza do kolejne odkrycie.

Okazuje się, że u nas na pewno dostępny będzie model trochę lepiej wyposażony – z pamięcią 8/256 GB (co nie wyklucza innych wersji). Taki wariant znalazł się już w cenniku sieci Plus. Co ciekawe, jest to dokument sprzed kilku dni – z 7 października – więc polska premiera Motoroli RAZR 2022 może się odbyć lada dzień.

W cenniku Plusa RAZR 2022 8/256 GB poza promocją kosztuje… 5853,66 zł netto, czyli 7200 zł brutto, co by odpowiadało w europejskich realiach cenie 1499 euro.

Różnica między ceną chińską a polską jest kosmiczna. Oczywiście pamiętamy o dodatkowych kosztach dystrybucji i podatku VAT, ale w Chinach model 8/256 GB kosztuje 6500 juanów (933 euro, 4522 zł – wg kursów z 12.10). To oznacza blisko 2700 zł różnicy.

Konkurencyjny Samsung Galaxy Z Flip4 w wersji 8/256 GB kosztuje na stronie producenta 5449 zł, a w niektórych sklepach można go już dostać znacznie poniżej 5 tys. Telefony mają wiele podobnych cech i jeżeli nawet RAZR 2022 ma pewne przewagi, to raczej niewielu klientów zdecyduje się na taki zakup.

Motorola RAZR 2022 – najważniejsze dane

Motorola RAZR 2022 wyposażona jest w elastyczny ekran P-OLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 144 Hz. Na zewnątrz umieszczony jest drugi wyświetlacz, G-OLED o przekątnej 2,7 cala i rozdzielczości 573 x 800.

Moc do pracy telefonu dostarcza układ Snapdragon 8+ Gen 1, któremu pomaga do 12 GB pamięci RAM. Wewnętrznej w najlepszym wariancie jest 512 GB.

Podwójny aparat fotograficzny łączy moduły: główny 50 Mpix (f/1,88, OIS) i szerokokątny 13 Mpix (f/2,2). Z przodu znalazł się aparat z matrycą 32 Mpix. Motorola RAZR 2022 ma akumulator o pojemności 3500 mAh, który można szybko podładować z mocą 33 W. Całością zarządza system Android 12 z interfejsem My UI 4.0.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: wł.