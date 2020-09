Motorole Moto G9 Plus i Moto E7 Plus trafiają do sprzedaży. Ceny nie są wysokie

Na polski rynek trafiły dwa nowe smartfony Motoroli, średniopółkowy model Moto G9 Plus oraz budżetowy model Moto E7 Plus. Jak podaje producent, urządzenia te pod każdym względem spełniają oczekiwania klientów.

Chcesz Moto G najwyższej klasy? Taka jest właśnie nowa Moto G9 Plus

Jak informuje Motorola, Moto G9 Plus reprezentuje największy skok jakościowy między generacjami. Zawiera system czterech aparatów z głównym o rozdzielczości 64 Mpix, pojemną baterię 5000 mAh, a także największy wyświetlacz w historii smartfonów Moto G, Max Vision FHD+ o przekątnej 6,8 cala.

Smartfon jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 730G, współpracującym z 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10.

Kup teraz - zapłać później wrzesień 2020 223 g, 9.69 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 512 GB - od 755,00 zł na 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.8" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 387 ppi) Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G, 1,80 GHz Android v.10.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Motorola Moto G9 Plus Motorola Moto G9 Plus jest dostępna od 15 września 2020 roku w sprzedaży detalicznej z ceną 1199 zł. Wybrać możemy kolor złoty lub niebieski.

Zaawansowany aparat w zaskakująco niskiej cenie: nowa Moto E7 Plus

Nowa Moto E wyprzedza wszystkie smartfony w swojej klasie, dowodząc po raz kolejny, że Motorola oferuje użytkownikom niezawodne urządzenia o wyjątkowej wartości - tak przynajmniej twierdzi producent. Moto E7 Plus jako pierwsza zawiera układ dwóch aparatów z głównym o rozdzielczości 48 Mpix oraz baterię o pojemności 5000 mAh, dlatego wyróżnia się największymi możliwościami wśród urządzeń z tej serii.

Moto E7 Plus działa też o 50% szybciej od smartfonów Moto E poprzedniej generacji dzięki układowi Snapdragon 460. Do tego otrzymujemy 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci masowej i wyświetlacz 6,5” Max Vision HD+ o proporcjach 9:20. Zainstalowany system operacyjny to Android 10.

Kup teraz - zapłać później wrzesień 2020 200 g, 9.18 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, microSD do 512 GB LTE do 150Mbps 48 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.5" - IPS LCD (720 x 1600 px, 270 ppi) Qualcomm SM4250 Snapdragon 460, 1,80 GHz Android v.10.0 5000 mAh, microUSB Zobacz pełną specyfikację telefonu Motorola Moto E7 Plus Motorola Moto E7 Plus jest dostępna w kolorze pomarańczowym oraz niebieskim. Jej cena wynosi 599 zł.

Źródło tekstu: Motorola