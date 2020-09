LG Wing zaprezentowany: dwa ekrany i Snapdragon 765G

Firma LG oficjalnie zaprezentowała swój nowy składany smartfon z dwoma ekranami, obracaną konstrukcją i Snapdragonem 765G wewnątrz obudowy. LG Wing oferuje także łączność 5G oraz w sumie cztery aparaty fotograficzne.

Firma LG wróciła do starego pomysłu sprzed 20 lat, czyli urządzenia z obrotowym ekranem. Dzięki temu powstał rozkładany smartfon z dwoma ekranami, co daje nowe możliwości podczas korzystania z tego sprzętu do różnych celów, na przykład grania, korzystania z multimediów czy używania nawigacji samochodowej.

Główny ekran P-OLED w LG Wing ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość 1080 x 2460 pikseli. Nie ma w nim żadnego wcięcia czy wycięcia, ponieważ przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 32 Mpix (f/1.9) schowany jest wewnątrz obudowy. Zewnętrzny ekran można obrócić o 90 stopni, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do dodatkowego wyświetlacza G-OLED o przekątnej 3,9 cala i rozdzielczości 1080 x 1240 pikseli.

Na tylnym panelu znajdziemy zestaw fotograficzny złożony z trzech aparatów fotograficznych: 64 Mpix f/1.8 + 13 Mpix f/1.9 (ultraszerokokątny) + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny). Jeden z aparatów ultraszerokokątnych jest przeznaczony dla trybu, w którym smartfon jest rozłożony. Urządzenie jest napędzane chipsetem Qualcomm Snapdragon 765G, który współpracuje z 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą karty pamięci microSD. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym oraz ładowaniem bezprzewodowym i pracuje pod kontrolą systemu Android 10.

LG Wing ma wymiary 169,5 x 74,5 x 10,9 mm i waży 260 g. Oficjalna cena urządzenia nie została jeszcze podana, podobnie jak data debiutu rynkowego. Nieoficjalnie podawano, że smartfon będzie można kupić za około 1000 dolarów (3750 zł).

Źródło tekstu: LG, GSMArena