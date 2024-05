Moto G85 5G tuż za rogiem. Nowy telefon Motoroli przetestowany

Motorola szykuje się do premiery kolejnego smartfonu z popularnej serii Moto G. Tym razem chodzi o model Moto G85 5G, który ujawniał już cześć swojej specyfikacji i sprawdził się w benchmarku Geekbench.

Wprowadzony w zeszłym roku smartfon Moto G84 5G okazał się całkiem udaną konstrukcją, mimo niezbyt wyrafinowanych komponentów. Telefon kusił płaską obudową o ciekawych kolorach, ładnym ekranem pOLED i dobrym czasem pracy. Wkrótce Motorola zaprezentuje jego następcę – smartfon Moto G85 5G.

Motorola Moto G85 5G w teście Geekbench

Motorola Moto G85 5G została dostrzeżona już w dwóch miejscach – na początku maja telefon mignął w jednym ze sklepów internetowych w Europie. Nie było tam żadnych danych, poza wariantem pamięci – 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Znalazła się tam też cena 300 euro, czyli około 1280 zł, nie ma jednak pewności, czy to ostateczna kwota.

Teraz jednak Motorola Moto G85 5G zawitała do benchmarku Geekbench 6.3.0. Smartfon wykręcił 939 punktów na jednym rdzeniu i 2092 na wielu rdzeniach. To nieznacznie lepszy wynik niż osiągnęła Moto G84 5G z 12 GB RAM (906 i 2031 pkt), z tą różnicą, że nowy model trafił na testy w skromniejszym wariancie pamięciowym 8 GB RAM, ale też z nowszym Androidem 14.

Test Geekbench ujawnia także, że sercem smartfonu jest układ SoC z dwoma rdzeniami CPU o taktowaniu 2,3 GHz i sześcioma 2,02 GHz, a także GPU Adreno 619. Trudno na tej podstawie jednoznacznie stwierdzić, jaka dokładnie jednostka trafiła do Moto G85 5G, ale wiadomo, że Adreno 619 odpowiada za grafikę w dwóch budżetowych układach: w znanym z Moto G84 5G Snapdragonie 695 oraz w Snapdragonie 480. Żaden z nich nie rozpędza CPU do 2,3 GHz, więc prawdopodobnie mamy do czynienia z nowym, jeszcze nieujawnionym oficjalnie układem. Serwis MySmartPrice, który dokonał tego odkrycia, sugeruje, że chodzi o Snapdragona 4 Gen 3.

Innych parametrów technicznych można się tylko domyślać, choć konstrukcyjnie Moto G85 5G zapewne będzie przypominać poprzednika, czyli Moto G84 5G. Zeszłoroczny model miał ekran pOLED o przekątnej 6,55 cala Full HD+, układ Snapdragon 695 z 12 GB RAM, główny aparat 50 Mpix i szerokokątny 8 Mpix, a także akumulator 5000 mAh z ładowaniem 30 W.

W Polsce model Moto G84 5G kosztował na start 1499 zł, obecnie jest już znacznie tańszy. Zobacz, za ile go teraz kupisz.

