Nowa Motorola z rysikiem. W Polsce byłaby hitem

Moto G Stylus to dość ciekawa seria smartfonów Motoroli, która niestety sprzedawana jest tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co prawda w 2020 roku w Europie, w tym także w Polsce, zadebiutował model Moto G Pro, który był wariantem pierwszego telefonu Moto G Stylus, skierowanym na nasz kontynent. Być może nie sprzedawał się tak dobrze, jak oczekiwał producent, ale z drugiej strony w zalewie podobnych funkcjonalnie smartfonów dziś taki model z rysikiem mógłby przyciągnąć uwagę nabywców.

Moto G Stylus 5G (2024) to telefon średniej klasy, ale wygląda jak model z nieco wyższej półki. Smartfon stylistycznie przypomina najnowsze urządzenia z serii Moto G, a tył wykończony jest wegańską skórą w kolorach jasnobeżowym Caramel Latte oraz czerwonym Scarlet Wave. W dolnej części obudowy znajduje się schowek na rysik.

Rysik pozwala notować nawet na zablokowanym ekranie, a po jego włączeniu na użytkownika czeka zestaw ciekawych funkcji pozwalających pisać, rysować czy edytować zdjęcia – wszystko za pomocą rysika. W codziennej pracy może się też przydać funkcja rozpoznawania tekstu OCR – można wyodrębnić tekst ze zdjęcia, a następnie edytować w aplikacji Moto Note. Motorola podkreśla, że w nowym modelu na 2024 rok rysik ma większą powierzchnię styku, mniejsze opóźnienie i ulepszone oprogramowanie.

Express yourself like never before with the NEW moto g stylus 5G - 2024, featuring an improved stylus and 6.7" pOLED display with Dolby Atmos®.



