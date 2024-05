OnePlus chce podbić Allegro. Na start zegarkiem w niższej cenie

OnePlus Polska poinformował o uruchomieniu swojego oficjalnego sklepu na platformie Allegro. Z tej okazji firma przygotowała promocję na zegarek Watch 2 w wersji Nordic Blue Edition, który można kupić w trochę niższej cenie.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition to specjalna wersja dobrze przyjętego przez rynek smartwacha OnePlus Watch 2, który miał swoją premierę podczas tegorocznych targów MWC 2024 w Barcelonie. Jego niebieski wariant został zainspirowany skandynawskim wzornictwem i, jak twierdzi producent, jest idealnym połączeniem stylu i funkcjonalności. Wykonany z dbałością o szczegóły, OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition ma całkowicie nowy hybrydowy skórzany pasek, łączący fluoroelastomer i prawdziwą skórę. Ma to zapewnić luksusowe, a jednocześnie przyjazne wrażenie podczas noszenia zegarka na ręce.

Zegarek ma 1,43-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, obudowę ze stali nierdzewnej z szafirowym szkiełkiem 2.5D oraz polerowane wykończenie. Wszystko to ma zapewnić urządzeniu wysoką trwałość. OnePlus Watch 2 Nordic Blue działa na specjalnej architekturze Dual-Engine z dwoma układami, Snapdragon W5 i BES 2700. Mają one zagwarantować wysoką wydajność zegarka. Czas pracy baterii to z kolei nawet 100 godzin w trybie inteligentnym lub 12 dni w trybie oszczędzania baterii. Wbudowane czujniki mają z kolei pozwolić na dokładne śledzenie aktywności fizycznej.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition w promocji na start

Limitowana wersja smartwacha OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition jest dostępna w oficjalnym sklepie marki na Allegro.pl w cenie 1499 zł. Oferta jest ważna do 15 maja 2024 roku lub do wyczerpania zapasów (w chwili pisania tych słów było 155 sztuk zegarka). Później cena zegarka ma wzrosnąć do 1699 zł.

W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na to, że na stronie www.oneplus.com/pl/ zegarek ten można kupić w promocyjnej cenie 349 euro (obniżka z 379 euro), co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę zbliżoną do 1499 zł.

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus