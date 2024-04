OnePlus Pad Go LTE już dostępny w Polsce. Znamy cenę

Polacy mogą już kupić tablet OnePlus Pad Go. Ten stosunkowo niedrogi model z LTE jest dostępny w sklepie producenta z prezentem.

Zgodnie z zapowiedziami, w internetowym sklepie marki OnePlus jest już dostępny tablet OnePlus Pad Go z LTE. Jego cena na start została ustalona na 299 euro, czyli 1289 zł. To przystępna kwota, a dodatkowo producent dorzuca bonus – ładowarkę OnePlus SUPERVOOC 80 W, która obecnie kosztuje w sklepie OnePlusa 120 zł. Przyda się, bo w zestawie z tabletem nie ma ładowarki.

Dostępny na stronie www.oneplus.com/pl tablet OnePlus Pad Go oferowany jest w wersji LTE oraz z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, tylko w zielonym kolorze Twin Mint. Prawdopodobnie wkrótce urządzanie pojawi się w pełnej sprzedaży w polskich sklepach z elektroniką.

OnePlus Pad Go: czy wart jest uwagi?

OnePlus Pad Go to średniej klasy tablet, który może zainteresować mniej wymagających, domowych użytkowników. Urządzenie kusi płaską (6,89 mm) i niezbyt ciężką obudową (532 g). Atutem może okazać się spory ekran LTPS LCD o przekątnej 11,35 cala w rozdzielczości 2.4K (2408 x 1720) i odświeżanie 90 Hz. Jasność wyświetlacza sięga 400 nitów, więc jest sprzęt na kanapę w domu, ale niekoniecznie do czytania na słonecznej plaży.

OnePlus Pad Go napędzany jest układem MediaTek Helio G99, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Nie zabrakło rozszerzenia microSD (do 1 TB).

Tablet jest wyposażony w poczwórne głośniki Dolby Atmos, a poza LTE łączność zapewnia Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.2 z obsługą kodeków aptX, aptX HD i LDAC. Dodatek stanowi funkcja Auto Connect, która pozwala łatwo łączyć ze sobą urządzenia znajdujące się w pobliżu. Są też ciekawe dodatki jak galeria współdzielona ze smartfonem – zdjęcia i filmy zarejestrowane telefonem od razu pojawiają się na tablecie, umożliwiając ich edycję.

W specyfikacji znajdziemy też dwa aparaty 8 Mpix, przedni i tylni. Energię dostarcza akumulator o pojemności 8000 mAh z ładowaniem 33 W. Niestety, urządzenie dostarczane jest ze starym Androidem 13 i OxygenOS 13.2.

Zobacz: OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition w przedsprzedaży. Słuchawki za darmo

Zobacz: OnePlus Nord CE 4 już jest oficjalnie. Zapowiada się na cenowy hit

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus