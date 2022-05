Motorola prezentuje smartfony Moto G82 5G i Moto E32a. Jakie ceny?

Motorola zaprezentowała dwa nowe smartfony, średniopółkowy model Moto G82 5G oraz budżetowy Moto E32s. Oba urządzenia jeszcze w maju będą do kupienia w Polsce.

Motorola Moto G82 5G

Motorola zaprezentowała nowy, średniopółkowy smartfon z łącznością 5G. urządzenie ma 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+, który zapewnia 10-bitową głębię kolorów oraz odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix i towarzyszy mu optyczna stabilizacja obrazu, szczególnie przydatna podczas nagrywania filmów. Pozostałe aparaty to jednostka ultraszerokokątna 8 Mpix oraz aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 2 Mpix.

Model Moto G82 5G jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 695, który współpracuje z 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem TurboPower 30 W. Nad całością czuwa Android 12.

Motorola Moto E32s

Kolejny nowy smartfon Motoroli to budżetowy model Moto E32s. Urządzenie ma 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+, z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Do dyspozycji mamy tu cztery aparaty fotograficzne, w tym główny o rozdzielczości 16 Mpix. Wewnątrz obudowy pracuje MediaTek Helio G37, wspierany przez 3 lub 4 GB RAM-u i 32 lub 64 GB pamięci masowej. jest też slot na karty pamięci microSD (do 1 TB). Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Dostępność i cena

W Polsce Motorola Moto G82 5G w wersji pamięci 6/128 GB będzie dostępna pod koniec maja 2022 roku w kolorach Meteorite Grey (grafitowy) oraz White Lily (biała lilia). Smartfon będzie do nabycia w ofercie operatora sieci Plus i na motorola.com. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wyniesie 1499 zł.

Motorola Moto E32s oferowana będzie polskim klientom w wersji pamięci 3/32 GB w drugiej połowie maja tego roku. Smartfon w kolorach Slate Grey (grafitowy) i Misty Silver (srebrny) będzie do kupienia w ofercie operatorów sieci Plus, Play oraz T-Mobile i na motorola.com. Rekomendowana cena detaliczna to 699 zł.

