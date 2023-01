Motorola Moto G53 5G z eSIM ujawnia się przed światową premierą

Motorola szykuje się do globalnej premiery nowych smartfonów z serii Moto G. Wśród nich znajduje się model Moto G53 5G, który został uchwycony na żywo wraz z zestawem. Ze zdjęć wynika, że będzie to model Dual SIM z eSIM.

Motorola Moto G53 5G miała swoją premierę w połowie grudnia w Chinach, jednak od tego czasu zapowiadana jest też światowa i europejska premiera tego modelu. Wiele wskazuje na to, że smartfon doczeka się debiutu także na naszym rynku, do czego może dojść jeszcze w tym tygodniu. Równocześnie mogą zadebiutować Moto G23 i Moto G73.

Motorola w wersji dla Europy, z hiszpańskiej dystrybucji, ale też ze znacznikiem językowym PL, została uchwycona na zdjęciach wraz z zestawem. Choć nie ujawniają one pełnej specyfikacji, to można dostrzec kilka ciekawych szczegółów.

Po pierwsze Moto G53 5G z oznaczeniem kodowym XT2335-2 dostępna będzie nie tylko z Dual SIM, ale także z eSIM. Będzie to jeden z nielicznych budżetowych smartfonów z tym rozwiązaniem i pierwsza taka Moto G.

Widoczny na zdjęciach wariant to ciemnoniebieski Ink Blue, choć na pewno powstaną też inne wersje – w Chinach były to lazurowy i czarny. Uchwycony wariant ma 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Widać też podwójny układ aparatów z tyłu. Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon.

Niestety, nowe zdjęcia nie wyjaśniają, jaka będzie specyfikacja Moto G53 5G w wersji globalnej. Co do tego istniały zasadnicze rozbieżności – optymistyczny wariant zakładał, że do nas telefon trafi w znacznie ciekawszej wersji, z lepszym ekranem, procesorem i aparatem. Więcej jednak przemawia za tym, że będzie to niemal identyczna wersja, jak w Chinach.

W takiej sytuacji należy spodziewać się, że Moto G53 5G pojawi się u nas z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala w rozdzielczości HD+ (720 x 1600), z odświeżaniem 120 Hz. Sercem smartfonu ma być układ Qualcomm Snapdragon 480+ z modemem 5G, zaś poza wersją pamięci 4/128 GB do sprzedaży ma także tracić wariant 8/128 GB. Sekcję foto tworzą aparat 50 Mpix i 2 Mpix (makro), z przodu znajdzie się jednostka 8 Mpix.

Energię do pracy dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W, a całością dyrygować ma Android 13.

W poprzednich przeciekach pojawiały się pogłoski, że Moto G53 5G dotrze do nas z ekranem OLED i układem Snapdragon 4 Gen 1, jednak najwyraźniej nie jest toi prawda. Mimo tego telefon wciąż zapowiada się ciekawe, a zachętą do kupna może być niska cena. W Chinach Moto G53 5G kosztuje w przeliczeniu mniej niż 600 zł, u nas będzie to oczywiście więcej – prawdopodobnie około 800 zł, co i tak byłoby bardzo kuszące, jak na smartfon 5G z eSIM.

Źródło zdjęć: MySmartPrice

Źródło tekstu: MySmartPrice