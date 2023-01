Motorola Moto G53 5G i Moto G73 5G oficjalnie. Rusza sprzedaż w Polsce

Koniec spekulacji. Motorola trochę niespodziewanie sypnęła dziś nowościami, wśród których na pierwsze miejsce wysuwają się smartfony Moto G53 5G i Moto G73 5G. Urządzenia wkraczają także do Polski.

O zbliżającej się premierze nowych Moto G mówi się już od dawna, a zapowiadaną datą było „już wkrótce”. Dziś jednak Motorola odkryła karty, prezentując nowe smartfony. Wśród nich ciekawie zapowiadają się Moto G53 5G i Moto G73 5G.

Obydwa modele pracują pod kontrolą Androida 13 z MyUX.

Moto G53 5G

Ten telefon już znamy z rynku chińskiego, teraz jednak swoją premierę miał wariant globalny. Niestety, w Polsce jego cena jest blisko dwa wyższa niż w kraju producenta.

Moto G53 5G to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ (1600 x 720), z odświeżaniem 120 Hz. Moc do pracy zapewnia układ Snapdragon 480+ (CPU do 2,2 GHz, GPU Adreno 619), w czym pomaga mu pamięć RAM o wielkości 4, 6 lub 8 GB. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 64 lub 128 GB, można też zamontować kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Sekcję foto reprezentuje główny aparat 50 Mpix (f/1,8, 1,28 μm, PDAF), aparat makro 2 Mpix (f/2,4) oraz przedni 8 Mpix (f/2,0). Kamera umożliwia nagrywanie wideo Full HD 30 kl./s.

Wbudowany modem zapewnia łączność 5G, można też korzystać z LTE, Wi-Fi 5 czy Bluetooth 5.1. Nie zabrakło oczywiście NFC, producent nie pochwalił się jednak ujawnioną wcześniej funkcją eSIM. W specyfikacji znajdziemy też radio FM, głośniki stereo z Dolby Atmos i wyjście audio 3,5 mm. Akumulator o pojemności 5000 mAh można naładować z mocą 18 W, jednak w Europie dostępna będzie słabsza wersja z 10 W.

Telefon ma wymiary 162,7 x 74,66 x 8,19 mm, waży 183 g. Obudowa jest odporna na zachlapanie.

Moto G73 5G

Druga nowość ma również ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, ale w wyższej rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) z odświeżaniem 120 Hz.

Sercem G73 jest układ MediaTek Dimensity 930 (CPU do 2,2 GHz, GPU IMG BXM‑8‑256), wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Motorola Moto G73 5G zapewnia łączność 5G, LTE, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 oraz NFC. Ma dwa głośniki stereo z Dolby Atmos oraz wyjście audio 3,5 mm. Nie brakuje też radia FM.

Sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 50 Mpix (f/1,8, Ultra Pixel, PDAF) i szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 118°). Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,4).

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem o mocy 30 W.

Telefon ma wymiary 161,42 x 73,84 x 8,29 mm i waży 181 g. Obudowa pokryta jest powłoką chroniąca przed zachlapaniem.

Dostępność i ceny

Model Moto G53 5G (wersja pamięci 4/128 GB) od dziś wkracza do sklepów w cenie detalicznej 1199 zł w kolorach – Arctic Silver (opalizujące srebro) oraz Ink Blue (czarny). Smartfon będzie dostępny w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, MEDIA EXPERT, MEDIA MARKT, X-KOM, NEONET, KOMPUTRONIK, AMAZON oraz u operatorów: Plus i T-Mobile.

Kiedy pojawi się Moto G73 5G i w jakiej cenie, jeszcze nie wiadomo, ale powinno się to wyjaśnić w ciągu najbliższych dni.

Źródło zdjęć: Motorola