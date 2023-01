Xiaomi Poco X5 odkrywa swe tajemnice w benchmarku

Xiaomi przygotowuje się do debiutu nowych smartfonów Poco X5 i Poco X5 Pro, które maja być odpowiednikami serii Redmi Note 12 na globalnych rynkach. Ten pierwszy model został dostrzeżony w benchmarku Geekbench.

Od paru tygodni w sieci pojawiają się doniesienia na temat smartfonów Xiaomi Poco X5 i Poco X5 Pro. Nowości maja być globalnymi odpowiednikami modeli Redmi Note 12 oraz Redmi Note 12 Speed Edition, które zadebiutowały wcześniej tylko w Chinach.

Zobacz: Xiaomi przedstawia Redmi Note 12 5G. Jest bardzo tani

Poco X5 został właśnie dostrzeżony w benchmarku Geekbench. Wyjaśniło się, że jeżeli będzie to przebrandowany Redmi Note 12, to w nieco zmodyfikowanej wersji. Chodzi konkretnie o zastosowany chipset.

W chińskim redmi znalazł się nowszy układ Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm, CPU do 2 GHz, GPU Adreno 619), ale należący do najsłabszej serii Qualcomma. Z kolei Poco X5 z oznaczeniem kodowym 22111317PG w teście ujawnił, że napędzany jest przez starszego Snapdragona 695 (6 nm, CPU do 2,2 GHz, GPU Adreno 619), jednak z wyższej, drugiej od dołu serii układów producenta. Z punktu widzenia użytkownika zmiana nie będzie zbyt duża, a nawet może odrobinę korzystniejsza.

Z takim układem w benchmarku Geekbench 5 smartfon w wersji z 8 GB RAM osiągnął 693 punktów na jednym rdzeniu i 2113 na wielu rdzeniach. Podobne wyniki osiąga Redmi Note 12, choć nie są znane rezultaty testy wariantu z 8 GB RAM.

Jeżeli potwierdzą się dotychczasowe informacje, to Poco X5 otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem do 120 Hz. Pracę układu SoC wspomoże pamięć RAM LPDDR4X o wielkości 4, 6 lub 8 GB oraz wewnętrzna UFS 2.2 o wielkości 128 lub 256 GB.

Główny aparat otrzyma matrycę 48 Mpix. Akumulator 5000 mAh naładujemy z mocą 33 W. Z testu Geekbench wynika, że tak jak w Redmi Note 12, wszystkim steruje Android 12 z MIUI 13.

Zobacz: Xiaomi Poco X5 Pro przyłapany na żywo. Znamy szczegóły

Zobacz: Xiaomi Poco X5 5G coraz bliżej premiery. Oto specyfikacja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.