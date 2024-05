Motorola Moto G04 w super ofercie. Tak tanio jeszcze nie było

Moto G04 to budżetowy smartfon Motoroli. Jego lepiej wyposażoną wersję można teraz kupić w niższej cenie, pasującej raczej do gorzej wyposażonego wariantu.

Motorola Moto G04 to zaprezentowany w styczniu tego roku tani smartfon tej legendarnej marki, który trafił również do sprzedaży w Polsce. Urządzenie oferuje odporną na zachlapanie obudowę w pięknych kolorach, świetny design oraz niezłe wyposażenie. To na przykład 6,56-calowy wyświetlacz HD+ 90 Hz czy główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 16 Mpix.

Smartfon jest napędzany układem Unisoc T606, który współpracuje z 4 lub 8 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. RAM można rozszerzyć o dodatkowe 4 lub 8 GB pamięci wirtualnej, natomiast przestrzeń na dane można powiększyć przy użyciu karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Moto G04 obsługuje sieci LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 5 czy Bluetooth 5.0. Nie zabrakło tu również takich rozwiązań, jak odbiornik nawigacji satelitarnej, czytnik linii papilarnych czy złącza USB-C i Jack 3,5 mm.

Motorola Moto G04 jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem z mocą do 15 W. Nad całością czuwa system Android 14.

styczeń 2024 178.8 g, 7.99 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, (opcje: 64 GB), microSD do 1000 GB - 16 Mpix + 2 Mpix + 5 Mpix 6.56" - IPS LCD (720 x 1612 px, 269 ppi) Unisoc Tiger T606, 1,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Motorola Moto G04 w niższej cenie

Motorola Moto G04 w konfiguracji 8/128 GB trafiła na polski rynek z ceną 599 zł. Teraz ten smartfon można kupić o 100 zł taniej, czyli za 499 zł. Do wyboru mamy cztery wersje kolorystyczne: grafitową, zieloną, niebieską i pomarańczową.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola, RTV Euro AGD