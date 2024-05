Znamy cenę Motoroli Razr 50 Ultra. Premiera już w czerwcu

Do sieci wyciekły informacje na temat europejskiej ceny Motoroli Razr 50 Ultra, następcy kultowej Motoroli Razr 40 Ultra. Premiera nowego modelu nastąpić ma już w czerwcu.

Motorola Razr 40 Ultra zmieniła postrzeganie marki

Zeszłoroczna Motorola Razr 40 Ultra była pierwszym składakiem producenta, w którym wyginany ekran jest przyklejony do obudowy, a nie wędruje po wnętrzu telefonu przy każdym zamknięciu i otworzeniu. Nie była to jednak jedyna nowość chińskiego producenta z amerykańskim R&D. Progres zadział się tutaj właściwie w każdym aspekcie, a lifestyle'owy interfejs zewnętrznego ekranu podbił serca użytkowników. Wreszcie też mieliśmy porządnego konkurenta dla dominującego na rynku składaków Samsunga.

Aktualnie rozkład sił na rynku składaków nie jest już taki oczywisty jak przed rokiem. Samsung potrafi spadać z pozycji lidera, jak miało to miejsce w I kwartale 2024 roku, udział Motoroli stabilnie rośnie, natomiast prym wiodą takie marki jak Honor i Huawei.

I właśnie w tej luce — gdzieś pomiędzy nowym portfolio składaków Samsunga a rozpychającymi się propozycjami firm na „H”, Motorola chce zadomowić się ze swoim nowym modelem. I tutaj dobra informacja — cena nowości będzie identyczna z tą sprzed roku i wynieść ma 1200 euro.

Mowa jest tutaj o urządzeniach w wariantach 12/512 GB, które tym razem dostaniemy w kolorach niebieskim, zielonym i brzoskwiniowym. O ile jednak wiemy, że Peach Fuzz to brzoskwiniowy kolor z palety Pantone (raczej pastelowy, jasny), o tyle oznaczenia Blue i Green, na razie niewiele nam mówią. W przypadku ostatnio zaprezentowanej Motoroli Edge 50 Fusion np. niebieski występuje w wariantach Forest Blue (granat), ale też jasno-szarawym o nazwie Marshmallow Blue. Coraz trudniej z tymi kolorami, odkąd producenci poszli mocniej w modę.

Dwa razy więcej pamięci

Względem zeszłorocznego modelu, przy zachowaniu tej samej ceny nowe Ultry zaoferować mają zarówno więcej pamięci RAM (12 vs 8 GB), jak i dwa razy więcej pamięci wewnętrznej (512 vs 256 GB). Nie spieszyłbym się jednak ze specjalnym entuzjazmem, bo Motorola coś nam ostatnio kombinuje. Daje więcej pamięci, ale wolniejszej, to znowu robi bałagan w nazewnictwie i np. Motorola Edge 50 Pro absolutnie nie jest następcą Motoroli Edge 40 Pro.

Na dobrą sprawę nowa Motorola Razr 50 Ultra może okazać się na koniec dnia następcą 40-stki ale bez Ultra i będziemy kręcić nosem. Miejmy jednak nadzieję, że szaleństwa Motoroli nie dosięgną serii Razr i faktycznie dostaniemy jeszcze więcej w tej samej cenie. Dla przypomnienia, rok temu Motorola przeliczyła nam 1200 euro na 5499 zł, a przy dzisiejszym kursie to 5172 zł. Zejście do 4999 zł byłoby bardziej niż mile widziane.

